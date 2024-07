Con il mercato in centro la viabilità cittadina è stravolta: le strade chiuse

Con il mercato in centro cambia la viabilità cittadina. L'allestimento è in programma mercoledì 24 luglio, previsti: dalle 5 alle 15 il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Mazzini (area a parcheggio, eccetto area sosta residente fronte civici 13 e 3), in via Nazario Sauro e in piazza Garibaldi; la sospensione del senso unico di circolazione e l'istituzione del doppio senso in piazza Mazzini, dal civico 13 al civico 3; il divieto di transito in piazza Mazzini, nel tratto compreso tra il civico 15, piazza Garibaldi e l'area a parcheggio, in via Nazario Sauro, dal varco Ztl a piazza Garibaldi e in piazza Garibaldi; il divieto di transito e la sospensione dei pass Ztl (eccetto residenti e attività di carico e scarico) in via Roma, nel tratto compreso tra piazza XX Settembre e via Carlo Cattaneo e in via Cavour, nel tratto compreso tra via Cairoli e piazza Garibaldi; la sospensione della rilevazione degli accessi Ztl da via Nazario Sauro; l'obbligo di dare la precedenza e l'obbligo di svolta a sinistra in via Roma, all'intersezione con via Carlo Cattaneo, la direzione obbligatoria dritto per i veicoli transitanti in viale Costituzione in direzione lungo Lario Isonzo, all'altezza dell'ingresso all'area a parcheggio di piazza Mazzini.

Le altre modifiche alla viabilità della prossima settimana:

via Santa Barbara, altezza intersezione via Fiocchi, divieto di transito per intervento sulla rete idrica dalle 7.30 alle 17 dei giorni 24 e 25 luglio;

via Dell'Isola, restringimento per lavori riparazione rete idrica dal 22 al 28 luglio;

corso Bergamo, altezza civico 35, restringimento per lavori riparazione rete idrica il 22 luglio;

via Fratelli Rosselli, altezza intersezione via Don Giuseppe Pozzi divieto di transito, tratto compreso tra via Cantarelli e via Don Pozzi sospensione senso unico di marcia e istituzione doppio senso di circolazione solo per residenti, per un intervento sulla rete idrica, dalle 8 del 22 luglio alle 18 del 26 luglio;

via Don Serafino Morazzone, altezza civico 92, divieto di transito dalle 7.30 alle 17 il 26 luglio;

via Amendola, senso unico di marcia in direzione ascendente da corso Martiri della Liberazione a via Marconi per costruzione rete teleriscaldamento dalle 9 del 26 luglio alle 8 del 2 agosto;

via Digione, divieto di transito per costruzione rete teleriscaldamento dalle 9 del 26 luglio alle 18 dell'8 agosto.

Infine, in occasione della 'Festa Patronale della Madonna del Carmine' domenica 21 luglio, saranno istituiti dalle 8 alle 20 il divieto di transito e il divieto di sosta con rimozione forzata in piazza Giovanni Paolo II. Si ricordano inoltre le modifiche previste per gli eventi musicali in programma sulla Lake Arena.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il Servizio viabilità (telefono 0341 481233) e il Servizio manutenzione (0341 481371).