Biblioteca senza barriere, aggiudicati i lavori

Arriva una "nuova" biblioteca per Lecco. Sono stati aggiudicati i lavori di rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali della biblioteca civica Umberto Pozzoli di Lecco, per un progetto finanziato dal Pnrr e attivato per sostenere interventi nei luoghi della cultura pubblici non appartenenti al Ministero della Cultura.

"Biblioteca no limits" prevede opere edili, impiantistiche e sul verde e porterà al rifacimento delle scale e alla realizzazione di rampe di collegamento funzionali al superamento delle barriere architettoniche, sia dell’accesso di via Bovara, sia di quello da via Volta, lungo il ponte sul vallo. Saranno inoltre ricavati un servizio igienico pubblico per disabili al piano terra e aree esterne accessibili, dedicate alla lettura. Un'attenzione particolare sarà riservata anche alla cura del verde presente nel giardino storico e vincolato della biblioteca, con la cura delle specie arboree esistenti e la creazione di zone prative di accompagnamento ai percorsi di lettura. Inoltre, grazie a un studio illuminotecnico apposito, saranno valorizzati sia i passaggi pedonali, sia le aree verdi ornamentali.

Spesa di 244mila euro

“Un intervento che consente di ampliare l'accessibilità all'area esterna della biblioteca a persone con disabilità di tipo differente e che beneficia del finanziamento Pnrr, che complessivamente è di 500mila euro - spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Lecco Maria Sacchi -. Grazie a questi lavori edili, impiantistici e sul verde, renderemo accessibili e fruibili in maniera piena le aree del giardino interessate. L’area del nifeo sarà invece attenzionata da interventi di consolidamento e restauro il prossimo anno, insieme alle mura del vallo. A lavori conclusi, il giardino della biblioteca, inserito in un contesto vincolato di valore storico e culturale per la nostra città, offrirà ai fruitori della biblioteca e ai lecchesi la possibilità di godere di questi spazi strettamente collegati con il passato medievale che le mura del vallo ci ricordano”.

Il costo degli interventi che saranno realizzati dalla cooperativa sociale Itinera di Cesano Maderno (Monza e Brianza) è di 244.023 euro, interamente finanziati dal Pnrr.