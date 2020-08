Dervio: interventi di somma urgenza tra “Curva dell'asen” e “Tre fontane”. «Sono improrogabili»

L'Amministrazione comunale di Dervio, in base all'articolo 163 per lavori di somma urgenza, oggi ha firmato l'incarico per realizzare gli interventi di rifacimento del tratto di Provinciale 67 nella zona tra località “Curva dell'asen” e le “Tre fontane”. «Si tratta di un intervento improrogabile – spiega il sindaco Stefano Cassinelli –, perchè sono tanti anni che quando piove questa strada diventa un fiume che invade finanche le abitazioni della zona. Il trascurare l'intervento ha ora reso inderogabile questi lavori perchè si rischia grosso. Da mesi abbiamo avviato la procedura e ora con la firma della somma urgenza chiudiamo un capitolo indecoroso. Abbiamo preso subito in mano la questione e chiedo scusa se ci è voluto più di un anno per arrivare all'avvio dei lavori, avrei voluto rispondere alle giuste lamentele e preoccupazioni dei cittadini prima ma i tempi della macchina pubblica sono lunghi».

L'assessore ai Lavori pubblici Sandro Cariboni ha aggiunto: «L'intervento è su una strada Provinciale ma visto che la Provincia non ha risorse il Comune di Dervio si fa carico di 30mila euro di lavori e della progettazione mentre la Provincia metterà a disposizione 10mila euro. Il tratto in questione è oltremodo pericoloso e questi interventi erano necessari anni fa. La nostra Amministrazione ha preso in carico il problema e cercato ogni soluzione per rispondere ai bisogni dei residenti». I lavori inizieranno settimana prossima e dureranno almeno una quindicina di giorni e sarà posizionato un impianto semaforico per regolare la viabilità.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery