Lavori pubblici nelle vie di Lecco: come cambia la viabilità

Continuano anche in questi giorni di inizio marzo gli interventi per conto della pubblica amministrazione sulle strade cittadine. Pubblichiamo di seguito il calendario delle opere, e delle provvisorie modifiche alla viabilità, in programma a Lecco per la settimana che si apre domani, lunedì 6 marzo.

Via Risorgimento, parziale restringimento per lavori di riparazione alla tubazione dell’acqua il 10 marzo;

Via Balicco, tratto compreso dal civico 11 al 25, istituzione di divieto di circolazione per lavori di nuovo collegamento della fibra ottica dalle ore 7 alle 18 del 7 e 8 marzo.

Via Movedo, tratto compreso tra il civico 4 e via Resegone, istituzione di divieto di circolazione per lavori di rinnovo dell’allacciamento alla rete fognaria dalle 8:30 alle 17:30 dell’8 e 9 marzo.

Via Gramsci, tratto all’altezza del civico 24, istituzione di divieto di transito veicolare per il posizionamento di un automezzo per getto massetti dalle 8 alle 12 dell’8 marzo.

Via Dell'Armonia, via Ponchielli, via Donizetti, via Alle Fornaci, via Cimarosa, via Poncione, corso Emanuele Filiberto, via Michelangelo e via Isola Villatico, parziali restringimenti della sede stradale per la posa del cavo telefonico dal 6 al 31 marzo.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.