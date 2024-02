Valmadrera, tempi lunghi per la Rocca: ancora traffico in città

Tempi ancora lunghi per concludere i lavori in corso alla Rocca di Parè. La principale strada di collegamento con la riviera e Bellagio rimarrà chiusa più tempo del previsto: il breve ma importante tratto avrebbe dovuto riaprire il 7 febbraio, ma entro il 20 febbraio i collaudi non saranno terminati. Slittamento dettato dal maltempo che si è abbattuto sul nostro territorio a inizio ottobre e che ha diluito i tempi per procedere con le opere di stabilizzazione della parete rocciosa che sono state finanziariamente coperte dal Pnrr (550mila euro) e da ulteriori 75mila euro arrivati attraverso un altro bando. Il tutto riguarda soprattutto le parti strutturali e funzionali dell’asse stradale e la messa in sicurezza del versante roccioso già eseguita negli anni scorsi. Un percorso che, con lo sguardo, guarda verso la realizzazione della passerella a sbalzo sul lago.

Chiaramente il traffico veicolare risentirà di questo allungamento: quasi fino alla fine del mese sarà necessario passare dalla parte più nevralgica della città e poi scendere verso la frazione a lago, creando così un notevole carico soprattutto nelle ore di punta.