Disagi a Mandello: la strada per Somana chiusa a fasce orarie

Lavori e disagi a Mandello sull'importante via dei Partigiani che collega il capoluogo con la frazione di Somana.

A spiegarlo è il sindaco Riccardo Fasoli. "Per risolvere i problemi relativi al sollevamento del manto stradale e alla gestione della fognatura, si è reso necessario sostituire le camerette presenti lungo via Partigiani a partire da quella in prossimità del civico 33 E".

Inevitabile, precisa il primo cittadino, qualche giorno di disagio per i fruitori della via. "Purtroppo i lavori di scavo sono esattamente al centro della strada e si rende quindi necessaria la chiusura della stessa dal civico 33E a salire a partire da lunedì 20/05/2024 per massimo 5 giorni (tempo permettendo, il tutto dovrebbe già concludersi mercoledì 22).

Le chiusure della strada

La strada per Somana sarà quindi chiusa:

dalle 8.45 alle 13 (garantendo il passaggio delle automobili già a partire dalle ore 12.30 ma con possibili brevi attese)

dalle 14.15 alle 17.30 (garantendo il passaggio degli scuolabus con le corse delle 15.50 e 16.10)

La chiusura completa comporta la soppressione del trasporto pubblico nelle fasce orarie sopra indicate.

"In questi ultimi giorni della settimana - prosegue Fasoli - saranno effettuate le lavorazioni che non comportano la chiusura totale della strada ma solamente eventuali attese nel passaggio dei veicoli, così da ridurre i tempi di lavorazione e ridurre al minimo i disagi alla popolazione".