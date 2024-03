“Da soli possiamo fare poco. Insieme possiamo fare molto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Con il recente ampliamento dello stadio “Rigamonti-Ceppi” si è concluso un processo lungo e complesso, che ha coinvolto – oltre alla Calcio Lecco 1912 – i vertici istituzionali e varie imprese del territorio lecchese.

Il risultato raggiunto dimostra che il lavoro di squadra premia sempre, sul lungo periodo e non solo.

Con queste poche righe voglio ringraziare coloro che si sono adoperati per far sì che fosse possibile riuscire a ottenere un obiettivo sfidante reso difficile dalla ristrettezza dei tempi, fattore che non ci ha impedito di scendere in campo nel nostro amato “Rigamonti-Ceppi” nel pomeriggio di sabato 16 settembre 2023.

Ing. Carlo Longhi, criteri infrastrutturali Figc

Sindaco dott. Mauro Gattinoni

Vice prefetto dott. Marcella Nicoletti e tutta la commissione di vigilanza

Questore dott. Sergio Pomponio e tutti i suoi stretti collaboratori

Ing. Alessandro Crippa, dirigente del Comune di Lecco, e geom. Pietro Suzani

Ing. Antonio Dusi, funzionario Comando provinciale dei Vigili del Fuoco

Arch. Giulio Ceppi e arch. Marco Pozzi, progettista e direttore dei lavori

Ing. Luigi Ripamonti e ing. Maurizio Faravelli, strutturisti

Ing. Marco Colombo, collaudatore

Andrea Mapelli, antincendio, coordinatore e responsabile sicurezza

Sky Sport

Dott. Antonio Schiripò, Suap del Comune di Lecco

Angelo Maiolo, direttore generale Calcio Lecco 1912

Nicodemo Cecconi, segretario generale Calcio Lecco 1912

Geom. Angelo Selva, responsabile struttura Calcio Lecco 1912

Angelo Battazza, presidente onorario Calcio Lecco 1912

Famiglia Di Nunno

Ogni singola persona che lavora all’interno della Calcio Lecco 1912

Un plauso agli esecutori che hanno dedicato passione, sacrificio e professionalità per rendere possibile tutto ciò.

Imprese esecutrici:

Valassi FeF Snc (comparto edile)

Livio Impianti Srl (comparto elettrico)

Zucchetti Spa (tornelli)

Bertelè Srl (struttura metallica Curva Sud)

BBG Srl (Sky Box)

Edilsider Spa (box Var)

Carpenteria Mazzoleni Carlo Srl (opere da fabbro e tornelli)

ArtTech Srl (pannelli led bordocampo)

Cesana Matteo&Co Sas (opere da fabbro strutturali)

Perucchini Giacomo Snc (pittore)

Lariana Linoleum Snc (pavimentazioni)

Nuovarredo Srl (mobili)

Ram Srl (serramentista)

Elite Montaggi (copertura sky box)

Cavalli Pierantonio (fabbro)

Eurorecinzioni Srl (recinzioni tornelli)

Aquaria Sas (impianti idraulici)

Tecnofire Srl (porte tornelli)

Dueci di Cavaliere Salvatore (cartellonistica)

Retissima Srl (protezioni Curva Sud)

Spero di non aver dimenticato nessuno, ma, nel caso in cui fosse successo, non se ne abbia a male.

Parlando alla squadra con lo stesso spirito che ci ha animato, voglio ricordare come “alcune persone vogliono che accada, alcune desiderano che accada, altri lo fanno accadere”.

“La forza della squadra è ogni singolo membro. La forza di ogni membro è la squadra”. Phil Jackson

Adesso tocca a voi ragazzi!

Paolo Valassi

Mandatario dei lavori