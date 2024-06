Lavori sulla Statale 36, chiude lo svincolo

Si lavora lungo la Strada Statale 36. Lungo la SS36 racc "Raccordo Lecco Valsassina" per consentire la prosecuzione degli interventi di rifacimento della pavimentazione stradale, verrà predisposta la chiusura dello svincolo di via ai Poggi, al km 3,900 dalle ore 9 del 12 giugno fino alle ore 17 del 14 giugno. A seguito della chiusura dello svincolo di via Poggi, il percorso alternativo è rappresentato dalla viabilità comunale parallela.

Gli altri lavori sulla Strada Statale 36

Il comune di Cinisello Balsamo sta procedendo alla terza fase dei lavori per la realizzazione di una passerella ciclopedonale che sorpasserà la Statale 36 "del lago di Como e dello Spluga", la Valassina, al km 8,300. Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, Anas ha programmato delle limitazioni alla viabilità. Nel dettaglio a partire dalle ore 20 del 12 giugno fino alle 6 del 13 giugno verrà predisposta la chiusura al traffico dello svincolo, in entrata e in uscita, di Cinisello Balsamo, tra il km 8,800 e 7,600. Durante le ore di chiusura il traffico verrà deviato tra gli svincoli di "Via Matteotti" e "Via Pier Paolo Pasolini" lungo la viabilità comunale.

