Interventi sulle strade cittadine: come cambia la viabilità

Proseguono anche in questo periodo di inizio settembre gli interventi per conto della pubblica amministrazione sulle strade cittadine. Pubblichiamo di seguito il calendario delle opere, e delle provvisorie modifiche alla viabilità, per la settimana alle porte:

Via Cesura, tratto compreso tra il civico 30 e 34, per intervento di realizzazione nuovo allacciamento alla rete fognaria, divieto di transito veicolare e pedonale e limite massimo di velocità 30 Km/h dalle 8 alle 17 del 12 e 13 gennaio;

Via Tubi, via Vercelloni, via Monsignor Moneta, via Mentana, via Del Seminario, piazza Carducci, via Fratelli Bandiera, parziale longitudinale restringimento per scavo posa rete in fibra ottica dal 9 gennaio al 3 febbraio;

Via Aquileia, tratto all’altezza del civico 1, per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito veicolare, senso unico di marcia in via Grado in direzione via Trento, nel tratto compreso tra via Aquileia e via Trento, precedenza e obbligo di svolta a destra in via Grado, intersezione con via Trento e divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 9 del 9 alle 18 dell’11 gennaio;

Via Capodistria, tratto da viale Turati e via Giacomo Leopardi, per sosta temporanea di autogrù, divieto di transito veicolare, revoca senso unico di marcia in via Giacomo Leopardi, nel tratto compreso tra via Ca’ Rossa e via Capodistria, e istituzione divieto di sosta con rimozione forzata, negli stalli individuati con segnaletica verticale dalle 8 alle 18 del 13 gennaio;

Via Gramsci, tratto all’altezza del civico 5, per lavori di rinnovo allaccio alla rete idrica, divieto di transito veicolare dalle 8:30 del 9 gennaio alle 17 del 10 gennaio;

Via Petrarca, altezza civico 49, per intervento di sostituzione asta e chiusino saracinesca, sospensione doppio senso di circolazione e istituzione senso unico di circolazione, tra l’intersezione con via Pasubio e via Torquato Tasso, in direzione via Pasubio, con limite massimo di velocità 30 Km/h dalle 8 alle 18 del 13 gennaio.

Per maggiori informazioni è possibile contattare i competenti uffici municipali di Lecco: Servizio viabilità - 0341 481316 e Servizio manutenzione - 0341 481371.