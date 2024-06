Lavori nel vivo a Torre per riaprire la Sp179 colpita dalla frana: servono dai 30 ai 60 giorni

Proseguono i lavori per poter riaprire al più presto e in sicurezza la strada principale di accesso al centro di Torre de' Busi dopo lo smottamento con caduta massi dello scorso 15 maggio. Lavori che proseguono senza sosta lungo la Sp 179 (eccetto i disagi meteo e la pioggia di una decina di giorni fa) e rispetto ai quali proprio oggi c'è stato un aggiornamento illustrato dal sindaco Eleonora Ninkovic.

"I materiali per le reti di protezione sono in arrivo nei magazzini della ditta - ha fatto sapere Ninkovic - Domani, giovedì, e dopo verranno a sfoltire ancora un pò di vegetazione. Venerdì mattina i tecnici saranno invece presenti per tracciare le aree delle perforazioni. Un elicottero è poi già stato prenotato per l'inizio di settimana prossima (tempo permettendo) per portare in parete il materiale".

Il geologo, come più volte ribadito, riferisce che per poter proseguire con i lavori - e perforare in sicurezza - è necessario avere il bel tempo senza temporali e piogge. "Il cronoprogramma dei lavori è dai 30 ai 60 giorni tenendo conto di eventuali imprevisti e condizioni meteo. Come riferito dai tecnici, la strada ovviamente rimarrà chiusa per tutta la durata dei lavori, per motivi di sicurezza e di operatività di cantiere".

Per accedere al centro di Torre de' Busi, comune della Valle San Martino da qualche anno passato in provincia di Bergamo, in questo momento resta dunque necessario percorrere la via Fontana che si trova vicino al cimitero di San Gottardo (casa rossa) prima del semaforo di Casarola, ed esce prima del Cornello in via Vittorio Veneto.

"Salire in centro a Torre solo per necessità. Non intasare la stretta via Fontana, unica alternativa"

In merito alle strade percorribili in questo periodo delicato causa smottamento, il sindaco rilancia infine un accorato appello. "Vista la situazione delicata anche per il passaggio ristretto, chiedo pubblicamente a tutti di utilizzare via Fontana solo per reali necessità di carattere abitativo, lavorativo o assistenziale. Chi per esempio deve andare in Valcava per una gita o per il weekend non passi da Torre, ma faccia il giro dalla Bergamasca salendo e scendendo dalla Roncola. Così evitiamo, cortesemente, di intasare via Fontana che è l'unica via di accesso al capoluogo e deve essere a disposizione dei residenti. Insomma - conclude Eleonora Ninkovic - fino alla riapertura della Sp179 non recatevi in centro Torre de' Busi per cose che non siano di reale necessità".