Lavori in corso a Valmadrera: via Sant'Antonio chiude per due giorni

Lavori a Valmadrera. Come riferito dal Comune, per consentire l’esecuzione di lavori di scavo per rinnovo allaccio è stata disposta la chiusura di via Sant'Antonio all'altezza del civico numero 6 (dall'intersezione con Vicolo Giusti e all'intersezione con via Preguda) dalle ore 8.00 di martedì 30 marzo 2021 alle ore 18.00 di mercoledì 31 marzo 2021e comunque sino a termine dei lavori sopracitati.