Opportunità di lavoro per i giovani del territorio nei centri estivi e negli oratori

Come il 2020, anche i primi mesi del 2021 sono stati difficili per bambini e ragazzi, con la scuola frequentata in presenza in maniera irregolare e le occasioni ricreative, sportive e di incontro azzerate dalla pandemia. Anche per quest'anno, dunque, i Comuni degli Ambiti distrettuali di Lecco e Bellano hanno ritenuto importante garantire al territorio un'offerta estiva ricca e stimolante.

Per rendere l'estate ancora più inclusiva, anche nel 2021 attraverso il progetto Living Land verranno coinvolti nelle attività previste i "giovani competenti": ragazze e ragazzi, preferibilmente del territorio, che hanno tra i 17 e i 28 anni e che avranno l'opportunità di cimentarsi nel lavoro con i più piccoli e con gli adolescenti.

Ai ragazzi selezionati dal Bando "Giovani competenti - Attivita? estive 2021" verrà infatti chiesto di collaborare con gli operatori preposti nella gestione di piccoli gruppi di bambini e ragazzi dai 3 ai 17 anni nel contesto dei centri estivi comunali, degli oratori e delle attivita? di educazione ambientale del Parco Regionale della Grigna Settentrionale e del Museo "La Fornace".

Il progetto si svolgerà tra il 14 giugno e il 16 agosto, in periodi da concordare, per un tempo pieno o parziale nei Comuni degli Ambiti di Lecco e di Bellano e ai giovani coinvolti sarà riconosciuto un compenso proporzionale al monte ore effettuato nella formula della ritenuta d’acconto, del lavoro accessorio o del contratto di lavoro a tempo determinato. Verrà anche garantita l'adeguata formazione per poter svolgere le attività al meglio e in sicurezza, oltre che la presenza di un tutor responsabile, che presti l'attenzione educativa necessaria per far vivere ai giovani questa esperienza in maniera costruttiva a valorizzante.

«I nostri territori sono ricchi di competenze, inventive, condivisione e relazioni. La pandemia ha certamente messo a dura prova questi elementi, ma è ora maturo il tempo per ripartire e investire proprio partendo da chi maggiormente li incarna: i giovani - spiegano la presidente Ambito Distrettuale di Lecco Sabina Panzeri e il presidente dell'Ambito di Bellano Fernando De Giambattista - Il bando "Giovani competenti - Attivita? estive 2021" va proprio nella direzione di dare ai nostri ragazzi e alle nostre ragazze l'opportunità di vivere esperienze che coniughino lavoro, formazione e partecipazione nei luoghi e tempi del qui e ora laddove di converso gli ultimi mesi sono stati all'insegna del virtuale e dell’asincrono».

Come partecipare e contatti

Il bando completo, in cui vengono descritti tutti i requisiti necessari per partecipare, oltre che le modalità di presentazione della domanda, è pubblicato sui siti degli Ambiti di Bellano (www.pianodizonabellano. valsassina.it) e di Lecco (www.comune.lecco.it, www.impresasocialegirasole. org e dei relativi Comuni) e di Living Land (www.livingland.info ) .

Da quest'ultimo sito è poi possibile candidarsi attraverso la compilazione della domanda online, da inviare entro giovedì 3 giugno 2021. Per avere maggiori informazioni invece, è possibile contattare Eleonora Cortesi del Consorzio Consolida tramite l'indirizzo e-mail livingland.giovani@ consorzioconsolida.it o il numero di telefono 3357502021.