Lavoro sul lago? 700 euro e disponibilità massima

Settecento euro al mese per lavorare sul lago di Lecco. È il risultato di un'inchiesta condotta da Charlotte Matteini per Today.it. La collega, ricalcando l'esperienza del 2023, si è finta una ragazza di 24 anni in cerca di lavoro per la stagione estiva e ha pubblicato un annuncio in trenta delle località turistiche tra le più conosciute in Italia. Lago di Como e Lecco - appunto -, riviera ponente e levante ligure, Jesolo e Lignano Sabbiadoro, la Versilia, Rimini, Riccione, Napoli, Salerno e dintorni, il litorale calabrese, la Puglia da Bari a Lecce, Ragusa, Palermo, Cagliari, Olbia, questo l’elenco riassuntivo ma abbastanza esaustivo.

Lago di Lecco: 700 euro da factotum

Sul ramo orientale del Lario, si cerca persona affidabile per pulizie e assistenza clienti di un BnB. Requisiti: conoscenza dell’inglese indispensabile, auto propria, disponibile mattina, pomeriggio e fine settimana, anche last minute. Il compenso? 700 euro mensili circa. Intanto ci si prepara a un'altra estate intensa dopo il boom che era iniziato già nel 2019 e ha ripreso vigore nel 2022, dopo la fine delle restrizioni applicate dal governo per contenere la pandemia di Covid-19.