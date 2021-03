Lariofiere ospiterà anche i lecchesi per le vaccinazioni, Dadati: «Onorati e consapevoli dell'importate responsabilità»

Lariofiere rientra fra i siti selezionati per le vaccinazioni di massa anticovid per quanto riguarda il territorio di Ats Brianza, a cui fanno riferimento anche i cittadini della provincia di Lecco. «Siamo onorati - commenta Fabio Dadati, Presidente di Lariofiere - e consapevoli del peso della responsabilità che Regione Lombardia con Ats Insubria e Ats Brianza ci ha affidato con la scelta di Lariofiere Centro Espositivo come polo principale, non unico, per la vaccinazione di massa nelle Province di Como e Lecco».

Dadati (nella foto) ha quindi snocciolato alcuni dati significativi che ben illustrano le caratteristiche del polo fieristico anche dal punto di vista logistico. «Lariofiere è l'unica struttura sul territorio in grado prontamente di accogliere flussi di migliaia di persone ogni giorno, è posizionata in un'area centrale rispetto ai due capoluoghi ed all'alta Brianza, a soli 15 minuti da Lecco, 20 minuti da Como, sulla strada provinciale Como-Lecco, servita da pullman di linea, con un ampio parcheggio gratuito interno con 850 posti auto, grande con i suoi 15.000 mq, dispone di servizi igienici, aree per il personale, bar e ristorante. A poca distanza si trova l'ospedale di Erba per le emergenze. Anche in quest'occasione si conferma l'importanza per un territorio di avere un polo fieristico non solo per l'economia, ma anche per le situazioni eccezionali».

Sempre per quanto riguarda l'Ats della Brianza, sono state individuate altre tre postazioni per la "campagna massiva" che interesserà i residenti delle province di Como, Lecco e Monza. Si tratta dell'area ex Philips e dell'Autodromo (paddock) - entrambi a Monza - e del Polaris Studio di Carate Brianza. Nei prossimi giorni verranno rese note altre informazioni in merito all'organizzazione delle date e alla precisa destinazione degli utenti.