Anche a Lecco sciopero contro le morti sul lavoro

Dopo il terribile incidente di Firenze, Fiom e Uilm annunciano uno sciopero nazionale di due ore per domani, 21 febbraio. "Basta morti sul lavoro!" è il messaggio forte e chiaro che vogliono lanciare i sindacati. "A Firenze, a seguito del crollo di un cantiere per la costruzione di un supermercato Esselunga, 5 lavoratori hanno perso la vita - ricordano Cgil e Uil - È l’ennesima tragedia che colpisce i lavoratori in continuità purtroppo con la lunga catena di morti sul lavoro che quotidianamente registriamo lungo tutto il territorio nazionale".

"Nell'esprimere il cordoglio e la vicinanza di tutti i metalmeccanici alle famiglie degli operai deceduti siamo ancora una volta a denunciare un sistema di appalti e subappalti che non garantisce il rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza. Il nostro grido di allarme è ormai da troppo tempo inascoltato, non è più possibile rimandare, il lavoro e la sicurezza devono tornare al centro del dibattito politico, vanno trovate soluzioni e non parole".

Fiom e Uilm, insieme alla Cgil e alla Uil proclamano quindi 2 ore di sciopero nazionale per mercoledì 21 febbraio da effettuare in tutti i luoghi di lavoro, anche in assemblea o secondo le modalità stabilite dalle Rsu. "Aderire allo sciopero significa dire basta alle morti sul lavoro". Le segreterie dei Metalmeccanici e degli Edili chiederanno per la stessa giornata una convocazione al Prefetto di Lecco.