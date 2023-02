Presto attivi a Lecco 3 distributori dei sacchi rossi per la differenziata

Da lunedì 27 febbraio saranno attivi a Lecco 3 nuovi distributori dei sacchi rossi per la raccolta differenziata. Gli impianti saranno posizionati presso: 1) il parcheggio via Fatebenefratelli, vicino casetta dell'acqua; 2) il parcheggio via Bovara 101, di fronte Scuola Infanzia "C. Collodi" di Parè; 3) fuori dall'area ecologica comunale via Vassena.

Il personale di Silea sarà presente presso il distributore di via Bovara 101, dalle ore 15 alle 17 per ogni informazione. Per le utenze domestiche pertanto la distribuzione dei sacchi rossi avverrà solo ed esclusivamente tramite i distributori automatici e non sarà più necessario rivolgersi al Comune.

Gli uffici comunali resteranno aperti al pubblico solamente per la distribuzione dei sacchi azzurri, la distribuzione dei sacchi rossi alle utenze non domestiche (attività commerciali, ditte ed imprese), con i seguenti orari: martedì mattina dalle ore 9 alle 12:15 presso l'ufficio tecnico Lavori pubblici (terzo piano), giovedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17:45 presso l'ufficio tributi (secondo piano).