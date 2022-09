A Lecco 5.000 amici a quattro zampe, aperte senza limiti di orario le aree a loro dedicate

Per consentire ai cittadini che possiedono cani (quasi 5.000, sul territorio comunale) di poter disporre di spazi di sgambamento compatibili con i loro orari di lavoro e le loro necessità, sono ora aperte continuativamente le aree cittadine a loro dedicate, indipendenti dai parchi. Una bella notizia, quella annunciata oggi dall'Amministrazione di Lecco, per gli amici quattro zampe e i loro possessori.

La città dispone infatti di una serie di spazi riservati allo sgambamento dei cani, dove è possibile condurre i propri animali liberi da guinzaglio e museruola: otto sono le aree indipendenti dai parchi con cartellonistica informativa: una recentemente individuata in via Martiri di Nassiriya e due riqualificate nel 2021 in viale Adamello e via Calatafimi (parzialmente riqualificata), alle quali si aggiungono quelle di via Monsignor Polvara, via Crollalanza, via Santo Stefano, via De Gasperi e quella sita in prossimità del parco di Villa Eremo. Disponibile infine anche uno spazio non attrezzato dedicato ai cani in corso Bergamo.

"Tutte queste aree sono ora aperte continuativamente, giorno e notte, mentre prosegue con il normale orario di apertura e chiusura l?area sita nel parco di via Belvedere - fa sapere il Comune - Del mese di luglio è inoltre la deliberazione di Consiglio comunale che sancisce il cambio di destinazione d'uso di un'area oggi inutilizzata sita in via Risorgimento, che, grazie a un intervento di rigenerazione urbana che sarà co-finanziato da Regione Lombardia, porterà alla creazione del primo vero e proprio 'dog park' di Lecco".

Importante ricordare infine l?obbligo in capo ai proprietari dei cani di provvedere alla raccolta degli escrementi e alla pulizia delle zone imbrattate, come previsto dal regolamento comunale sulla tutela degli animali pubblicato sul sito internet comunale, e le sanzioni previste in caso di inadempienza che vanno da un minimo di 25 a un massimo di 500 euro. A partire dalla sezione Ambiente delle Aree tematiche del sito istituzionale del Comune di Lecco è possibile visualizzare la mappa interattiva delle aree dedicate presenti sul territorio comunale.