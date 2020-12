Neve sulle strade della città: riaperto il raccordo tra Lecco-Ballabio e Statale 36

La neve caduta su Lecco e dintorni ha causato anche danni alla viabilità. Poco fa, infatti, è stata chiusa la Lecco-Ballabio in entrambe le direzioni fin dal suo "attacco" alla Statale 36 nella zona del Ponte Manzoni:

"A causa di una nevicata in corso, è stata chiusa provvisoriamente la statale 36 racc "Raccordo Lecco Valsassina" dal km 0,000 fino al km 9,015 fra Lecco e Ballabio in entrambe le direzioni. Anas e le Forze dell'Ordine sono al lavoro con uomini e mezzi, spargisale e spazzaneve, per garantire la transitabilità in piena sicurezza".