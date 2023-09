Lecco-Bergamo, attesa per i progetti: s'incontrano i cittadini

Cresce l'attesa per la nuova Lecco-Bergamo. Entro il 4 ottobre sarà indicato il progetto da mettere a terra tra i tre sul tavolo, mentre giovedì 28 settembre alle 21 la Casa sul Pozzo del rione di Chiuso, si terrà un'assemblea pubblica dedicata al tema dell'arteria e alle nuove alternative progettuali.

Il momento, introdotto dal coordinatore del Comitato di Chiuso Luca Dossi, sarà condotto dal sindaco di Lecco Mauro Gattinoni e dal dirigente dell'area tecnica del Comune di Lecco Alessandro Crippa: avrà come obiettivo “quello di spiegare ai cittadini, in particolare a quelli del rione di Chiuso, quali saranno gli sviluppi futuri dell'opera”.

Sarà l'occasione per presentare “le tre alternative progettuali di cui alla Conferenza di servizi preliminare indetta per l’esame del progetto di fattibilità tecnico-economica dell’opera "S.S.639 Variante di Vercurago" nell'ambito degli interventi strategici in vista dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026”, spiega il Comune di Lecco.

Passi in avanti per la nuova Lecco-Bergamo

Tre progetti per la nuova Lecco-Bergamo. Martedì si è svolta la Conferenza di servizi preliminare per l’esame del progetto di fattibilità tecnico economica dell’opera denominata "SS 639 Variante di Vercurago”. Qualcosa di atteso da quasi un ventennio - si parla del 2004 - da queste parti: “Esprimiamo soddisfazione per questo fondamentale passo per arrivare alla realizzazione dell’opera - spiegano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il vicepresidente e consigliere delegato alla Viabilità Mattia Micheli -. Tra i tre progetti presentati dal Commissario ce n’è uno, che, seppur rivisto, riprende il tracciato a suo tempo avviato dalla Provincia di Lecco. Ora, entro il 4 ottobre tutti gli enti preposti esprimeranno i loro pareri e da lì si potrà partire uniti verso la realizzazione finale dell’opera”.

La riunione potrebbe aver sbloccato definitivamente la situazione, permettendo di avviare il percorso autorizzativo ai fini della tempestiva cantierizzazione. Il progetto rientra tra gli interventi previsti nel Piano delle opere olimpiche di Milano Cortina 2026 e rappresenta una delle eredità portate dai giochi olimpici, in ordine alla risoluzione tempestiva di annose problematiche territoriali grazie anche alla convergenza delle azioni sia a livello nazionale che locale.

Alla riunione, presieduta dall’ingegnere Luigivalerio Sant’Andrea, commissario straordinario di Governo e Amministratore delegato della Società Infrastrutture Milano Cortina 2026, sono intervenuti rappresentanti e referenti delle amministrazioni e degli enti locali interessati dalla realizzazione dell’opera.