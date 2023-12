Lavori a Chiuso, giornata di code e rallentamenti lungo la Lecco-Bergamo

Lavori in corso lungo la Lecco-Bergamo nel rione di Chiuso e traffico in tilt nella giornata di giovedì 7 dicembre. Dalla mattinata di oggi si ripetono infatti lunghe code (alternate) lungo la strada che collega la città capoluogo con Calolziocorte, passando da Vercurago.

Il motivo? Nessun incidente, ma il cantiere allestito per la realizzazione di alcuni sottoservizi nei pressi dell'area di manovra dei pullman, a due passi dal confine con Vercurago. Per rendere possibile i lavori in sicurezza è operativo un senso unico alternato regolamentato da movieri.

Le opere vanno fatte, certo, ma più di un automobilista in coda si è chiesto se fosse opportuno portarle avanti in pieno giorno (e non di notte) e proprio prima del ponte dell'8 Dicembre con molti veicoli in strada e al rientro dal lavoro. Alle ore 16.30, poco prima dell'ora di punta, si stavano creando ulteriori disagi alla viabilità con lunghi incolonnamenti fino al centro di Calolziocorte (lato sud) e, dall'altra parte, fino ad oltre Maggianico e al Bione.