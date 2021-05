Le eccellenze lecchesi alla Borsa Internazionale del Turismo

Il Comune ha promosso luoghi e iniziative legate al territorio partecipando all'importante evento proposto online. In vetrina il progetto "Le Vie del Viandante"

Le eccellenze lecchesi in scena alla Borsa Internazionale del Turismo. Il Comune di Lecco ha infatti preso parte alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo in programma dal 9 al 14 maggio in edizione digitale sulla piattaforma Expo Plaza, che ha offerto la possibilità di interagire a espositori e partecipanti attraverso eventi, meeting, video e contenuti di vario genere. Tre giorni della rassegna sono stati riservati agli operatori, tre dedicati al pubblico dei viaggiatori.

Presente per tutta la durata della fiera al fine di promuovere le peculiarità della città di Lecco con le sue eccellenti proposte "open air", i suoi musei e il lago, il Comune di Lecco ha partecipato alla BIT in stretta collaborazione con la Camera di Commercio Como Lecco nell'ambito della cabina di regia del Lago di Como e con il supporto tecnico di Lariofiere.

Non solo, anche quest'anno il Comune di Lecco ha promosso il progetto Le Vie del Viandante insieme ai partner privati Montagne Lago di Como e Consorzio della Valchiavenna che, presenti nello spazio B2B per incontrare i tour operator, rilanceranno l'offerta turistica collegata.

Diversi gli operatori che hanno risposto all'invito dell'infopoint a organizzare eventi dedicati alle loro attività e a preparare storie da caricare sulla piattaforma, tra questi il Gruppo Manzoniano Lucie, l'Associazione di guide Escape Tour, Villa Monastero e la Via Spluga, in qualità di partner del progetto Le Vie del Viandante (nella foto un momento tratto dalla diretta di martedì, alla quale è intervenuto l'assessore all'Attrattività territoriale Giovanni Cattaneo e nel corso del quale si è parlato di trekking e delle possibilità offerte dalle Vie, con alcune anticipazioni sull’apertura del tratto di collegamento tra Lecco e Abbadia Lariana)..