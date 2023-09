Lecco-Brescia al Rigamonti Ceppi. Biglietti in vendita, limitazioni per i tifosi ospiti

Sabato 16 settembre alle 14 il Lecco tornerà in Serie B dopo 50 anni davanti al suo pubblico. La vendita dei biglietti partirà dalle 10 di domani, venerdì 15 settembre, presso la biglietteria Tribuna fino alle 20, in via Don Pozzi, e continuerà sabato dalle 10 alle 14. Presso Shamrock Irish Pub di via Parini venerdì 15 settembre dalle 17:30 alle 1:00. Intanto, a seguito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e al verdetto del Gos, la questura ha disposto alcune misure che riguardano l'ingresso al Rigamonti-Ceppi e la gestione della sicurezza nell'area dello stadio.

Innanzitutto la vendita dei tagliandi per i residenti nella provincia di Brescia è possibile nel limite stabilito dall’autorità di Pubblica sicurezza, esclusivamente per il settore ospiti e solo se sottoscrittori del programma di fidelizzazione della società sportiva "Brescia Calcio".

Dal questore di Lecco sono stati autorizzati ad assistere alla partita 450 tifosi ospiti del Brescia. Viene inoltre richiesto l'impiego di un adeguato numero di steward, ed è previsto il rafforzamento dei servizi, anche nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, come indicato dalle specifiche disposizioni di settore. Per gli ospiti i biglietti potranno essere acquistati presso la “Tabaccheria Pedretti” in via Indipendenza 54/B a Brescia.

Tornando alla Calcio Lecco, parte anche la consegna degli abbonamenti. All’esterno del “Rigamonti-Ceppi” è stato affisso un cartello che riporta l’orario di apertura della biglietteria: dalle 15 di oggi, venerdì 14 settembre, coloro che hanno sottoscritto gli abbonamenti potranno recarsi in via don Pozzi e ritirare le schede plastificate.