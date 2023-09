Come cambia la viabilità per il debutto del Lecco in Serie B

L'esordio del Lecco in Serie B nello stadio di casa, l'uscita dalle scuole, la ScigaMatt, la spesa nelle vicine Meridiane. Un mix che si annuncia non semplice per la viabilità cittadina nel primo pomeriggio di domani, sabato 16 settembre. Il Comune aveva già reso noto nei giorni scorsi la mappa con le provvisorie chiusure legate alla "pazza gara" targata Acquate, mentre oggi ha ufficializzato le limitazioni a soste e transito per quanto riguarda l'incontro Lecco-Brescia.

L’attesa partita al Rigamonti Ceppi, con fischio d'inizio alle 14, porterà infatti a cambiare in maniera sensibile la gestione della viabilità cittadina. Gli enti preposti hanno stilato il piano poi firmato dal Comune di Lecco: innanzitutto, nel parcheggio di via Ponte Alimasco è stato individuato l’hub per l’approdo dei tifosi ospiti - 450 unità, indicazioni già presenti all’esterno dell’ospedale Manzoni - mentre le vie adiacenti lo stadio saranno interessate da alcune modifiche del transito veicolare e delle soste a partire dalle ore 11 fino a cessata esigenza al termine della partita.

Per quanto riguarda le soste, è istituito il divieto di posteggiare (con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati) su ambo i lati di via Pascoli e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli, nelle aree di sosta di via XI Febbraio, nel tratto compreso tra via Don Pozzi e via Cantarelli, e di via Mattei.

Invece, per quanto riguarda il transito, è istituito il divieto di transito veicolare in via Pascoli, via Mattei, via don Pozzi, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Rosselli, e via Cantarelli, nel tratto compreso tra via XI Febbraio e via Pascoli. In via XI Febbraio ci sarà una possibile interdizione veicolare e pedonale, sempre negli orari indicati. La comunicazione è stata data anche dalla prefettura al provveditore Adamo Castelnuovo.