Alla Camera del Lavoro di Lecco nasce la sezione Anpi “Pino Galbani”

La Cgil e l'Anpi omaggiano la memoria di Pino Galbani, lecchese reduce dal campo di concentramento di Mauthausen-Gusen, dove venne deportato nel lontano 7 marzo 1944, e scomparso nel Natale 2016 all'età di 90 anni. Alla Camera del Lavoro di Lecco nasce infatti la sezione Anpi ?Pino Galbani?.

"Nella sede della Cgil Lecco in via Besonda 11 si è svolta nei giorni scorsi l?assemblea costitutiva della Sezione dell?Anpi provinciale presso la stessa Camera del Lavoro Territoriale - fanno sapere i portavoce del sindacato - I partecipanti, alla presenza del presidente dell?Anpi Provinciale Enrico Avagnina, hanno deciso di intitolare la neonata sezione a Pino Galbani, fiero oppositore del regime fascista e sindacalista in prima linea nel grande sciopero cittadino del marzo 1944, a causa del quale venne deportato nel lager di Mauthausen".

La creazione di una sezione dell'Associazione nazionale Partigiani d'Italia all?interno della Camera del Lavoro onora l?impegno preso dai delegati della Cgil Lecco al XV Congresso Provinciale dell?Associazione, svoltosi lo scorso gennaio. Al momento dell?atto costitutivo la Sezione può contare su 50 iscritti, impegnati sia nelle attività di tutela collettiva (sindacalisti delle categorie e della Segreteria confederale) che nell?ambito della tutela individuale (Patronato Inca, Caaf, Ufficio Vertenze, pensionati volontari).

"Vogliamo rafforzare i legami con le realtà associative con cui la Cgil collabora e condivide storia e valori"

Su proposta del Segretario Generale Cgil Lecco, Diego Riva, i presenti hanno eletto come Presidente di Sezione Dario Crippa, che all?interno del sindacato si occupa di comunicazione, politiche sociali e rapporti con le associazioni. "Proprio la volontà di rafforzare i legami con le realtà associative con cui la Cgil collabora e condivide storia e valori, come appunto l?Anpi ma anche l?Associazione Pio Galli, sta alla base

dell?iniziativa: crediamo, infatti, sia necessario allargare le nostre attività oltre il tradizionale perimetro sindacale incentrato sul luogo di lavoro, perché nel territorio operano soggetti portatori di istanze e culture utili a mettere in campo progetti di cambiamento".

La Cgil di Lecco esprime dunque soddisfazione per aver rinsaldato una relazione storica che ha in sè una forte connotazione politica "dimostrata una volta di più dalla comunanza di posizioni sulle questioni di attualità, come la ferma condanna tanto all?invasione russa quanto all?invio di armi in Ucraina, e sui temi discussi, rispettivamente, nell?Assemblea di Organizzazione della Cgil e nel XVII Congresso Nazionale Anpi". Soddisfazione che emerge anche da parte dell?Anpi dalle parole di Avagnina, che ringrazia la Camera del Lavoro e auspica una collaborazione frequente e produttiva.

"Ringrazio le compagne e i compagni per la fiducia - ha commentato Dario Crippa - Credo che un?iniziativa di questo tipo, in prossimità della Festa di Liberazione, sia una significativa dimostrazione di attaccamento ai valori della Resistenza. Non si tratta di ideali sorpassati: essere partigiani e resistenti, oggi, vuol dire rimanere fedeli a quegli stessi principi di legalità e giustizia sociale, anche nei momenti in cui possono apparire impopolari, e non transigere sulla loro applicazione nel mondo del lavoro".