Piazza Garibaldi si colora: anche Lecco si dichiara "Città dei Diritti"

"Lecco città dei diritti". Una dichiarazione forte, non solo gridata attraverso le piazze e le vie del capoluogo, o via etere sui social network: dalla notte scorsa, fra venerdì e sabato, è anche impressa sulla pavimentazione in Piazza Garibaldi.

"Black human migrant lives matter": questo lo slogan arcobaleno che le Alborelle di Lecco - ovviamente con i necessari permessi - hanno impresso nella centralissima piazza della città; anche Lecco si è così unita al coro di tante altre località italiane, per lanciare un messaggio trasversale di tolleranza e umanità, sottolineando che la vita di ogni essere umano conta allo stesso modo. È l'adesione alla campagna "Cento sfumature di umanità" lanciata dal movimento nazionale delle Sardine.

«Ci piaceva l'idea che, oltre alle persone, anche la città potesse parlare, inviare un messaggio attraverso la propria voce - ha spiegato Francesco Braguti, delle Alborelle di Lecco - Un messaggio di umanità, di vita, di diritti: ogni singola vita conta. Senza se e senza ma. Da questa notte, unendosi al coro di tante altre città italiane, anche Lecco si dichiara Città dei Diritti».