«L'elettrificazione delle linee brianzole è una notizia positiva. Ora si apre una nuova sfida»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Buon giorno Redazione di Lecco Today,

ho letto con vero entusiasmo la notizia che i deputati Gianmario Fragomeli e Chiara Braga, con i nostri Consiglieri Regionali Straniero, Orsenigo e Ponti hanno sostenuto e sono riusciti a far inserire l'elettrificazione delle linee Monza Molteno Oggiono Lecco e la Molteno Albate Camerlata nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono sicuro che la popolazione della Brianza è sinceramente riconoscente per questo loro impegno. Speriamo che il progetto possa andare in porto al più presto...

Auguriamo ai i nostri rappresentanti di riuscire a far proseguire le necessarie procedure senza far arenare il suo decorso...

Da parte di tutti, dalle istituzioni e dai volenterosi sarà importante concentrare la massima sinergia per riuscire a dotare la Brianza, l'Oggionese e il Canturino di una struttura di sicura utilità per la popolazione... Importantissimo sarà anche l'impegno per convincere la popolazione a servirsi del mezzo ferroviario rinunciando quando possibile al mezzo privato...

Questa sarà la sfida per la riuscita di questo grande progetto innovativo, la nostra ubertosa terra e la salute della nostra gente lo reclamano! Grazie.

Angelo Ripamonti

Oggionese