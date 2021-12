Super green pass: proseguono i controlli, ieri due sanzioni

Scattano le prime sanzione in provincia di Lecco dopo l'entrata in vigore delle nuove normative per la lotta al Covid-19. Da lunedì 6 dicembre, infatti, è operativo il Super green pass, strumento messo in campo dal Governo Draghi per cercare di mettere un freno alla risalita dei contagi: nel nostro territorio è filato tutto liscio per tre giorni, mentre giovedì le forze dell'ordine hanno elevato la prima multa ai sensi del DL 52 del 2021. Ieri, venerdì 10 dicembre, le sanzioni sono invece state due, arrivando così a un totale di tre in cinque giorni.

Nell'immagine sotto il report della Prefettura di Lecco sui controlli effettuati nelle scorse 24 ore tra città capoluogo e provincia: 241 in tutto le persone controllate venerdì 10 dicembre, con due sole multe elevate per violazione delle norme sul green pass, nessuna per mancanza di mascherine. Sono state inoltre sottoposte a verifiche 19 attività commerciali, risultate essere tutte in regola.

Come viene controllato il green pass? Lo spiega la circolare del Ministero

Super Multe salate per chi non lo presenta. Controlli a campione. Maggior rigore da parte delle forze dell'ordine. E anche la possibilità di usare ancora il "green pass vecchio". Come sarà controllato il green pass? Lo spiega nel dettaglio la circolare del ministero dell'Interno inviata ai prefetti che disegna la nuova strategia dei controlli sul green pass a partire da lunedì, quando sono scattate le misure previste dal decreto super green pass, valido soltanto per i vaccinati e i guariti dal covid. In generale, a livello nazionale, ci sono più controlli della polizia municipale nei ristoranti e negli esercizi pubblici, coordinati soprattutto con la Guardia di finanza. Verifiche sui passeggeri di autobus e metro affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigili urbani, ma con il decisivo contributo dei controllori "in possesso della qualifica di incaricato di pubblico servizio".

I controlli del green pass sui mezzi

Nel mirino, come spiegano in un articolo i colleghi di Today.it, ci sono soprattutto i furbetti che tentano di salire su treni, metro e autobus senza lasciapassare. L'input è chiaro, ma c'è anche una forte raccomandazione: i controlli sui mezzi pubblici devono essere attuati in modo tale da garantire la fluidità del servizio e da "scongiurare" possibili "assembramenti ed eventuali ricadute di ordine pubblico", scrive nel documento il capo di gabinetto Bruno Frattasi, il quale ribadisce che i controlli del pass andranno potenziati anche nelle zone della movida. Ad alleggerire il lavoro delle forze dell'ordine in questo senso sarà anche il ministero dei Trasporti, con l'introduzione dei biglietti elettronici (ancora allo studio, però), che dovrebbero contenere le informazioni relative al passaporto verde: in questo modo chi è sprovvisto della certificazione verrà rilevato già al momento dell'acquisto del ticket.

Il controllo del green pass nei locali e le multe

E chi sgarra? Chi viene trovato al ristorante o agli eventi privo di green pass rafforzato sarà portato ovviamente all'esterno del locale e sanzionato con multe da 400 a 1.000 euro. Multe fino a 1.000 euro anche per chi salirà su treni, aerei, mezzi di trasporto pubblico locale, ma anche chi accederà a palestre, piscine, spogliatoi e alberghi senza green pass. Stessa sanzione anche per i gestori dei locali che non controlleranno la conformità del certificato verde e dopo tre multe in tre giorni differenti potranno incorrere nella chiusura del locale per dieci giorni. Al lavoro resteranno attive le multe già previste: sospensione per 5 giorni a chi viene trovato sprovvisto di certificazione verde e sanzioni da 600 a 1.500 euro; sanzione da 400 a 1.000 euro per il datore di lavoro che non effettua i controlli.

Dove serve il super green pass?

Vale la pena infine quindi ricordare che da lunedì 6 dicembre il green pass rafforzato servirà per:

andare a cinema e teatro;

andare allo stadio e partecipare a eventi sportivi;

mangiare al ristorante al chiuso senza limiti di commensali al tavolo;

partecipare a feste e cerimonie pubbliche

andare in discoteca;

Per cosa servirà il green pass base?

Il green pass base servirà per:

andare al ristorante all'aperto;

accedere al posto di lavoro;

prendere treni anche regionali, aerei e traghetti;

prendere autobus, tram e metropolitane;

accedere agli impianti sciistici;

usare gli spogliatoi delle attività sportive;

entrare in albergo.

andare in palestra e piscina, ma se la regione passerà in zona gialla non sarà più sufficiente il green pass ottenuto con un tampone negativo.

In caso di un peggioramento della situazione epidemiologica e di forte criticità negli ospedali scatterebbe la zona arancione con il coprifuoco per i non vaccinati che potranno muoversi nel comune di residenza solo con autocertificazione e per motivi di lavoro, necessità e urgenza. Le attività invece rimangono aperte per chi ha il super green pass. Lockdown scongiurato quindi a meno che la regione o il singolo comune finisca in zona rossa: qui scattano le misure restrittive per tutti con la chiusura di tutte le attività ad esclusione di supermercati, alimentari e edicole, tabacchi e farmacie.