Centro ricreativo estivo a Lecco: iscrizioni entro il 3 giugno

Il Comune di Lecco organizza il Cres, il centro ricreativo estivo dal 5 luglio al 6 agosto per ragazzi dai 6 ai 14 anni compiuti, in due sedi: alla scuola primaria "G. Oberdan" di via don Consonni 1, per i bambini della scuola primaria (classi I, II e III) e alla scuola secondaria I grado "Don Ticozzi" di via Mentana 48, per ragazzi delle classi IV e V della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado.

Entro il 3 giugno sarà possibile compilare e trasmettere la domanda di iscrizione attraverso il portale "Webscuola" del sito istituzionale del Comune di Lecco, seguendo l'apposita procedura telematica, alla quale si accede tramite Spid. Per chi fosse impossibilitato all'invio con la precedente modalità, sarà possibile fissare un appuntamento per la consegna della domanda di iscrizione cartacea presso il servizio scuola di via Sassi 18, telefonando ai numeri 0341.481354-355-358. I documenti da allegare alla domanda sono disponibili sul portale "Webscuola".

Le modalità di iscrizione

Due le modalità di frequenza: modulo intero da cinque settimane (dal 5 luglio al 6 agosto) oppure modulo a scelta da tre settimane in base alle esigenze di ogni famiglia (opzioni: dal 5 luglio al 23 luglio; dal 12 luglio al 30 luglio; dal 19 luglio al 6 agosto). Maggiori informazioni a questo collegamento, nel comunicato stampa ufficiale e all'indirizzo istruzione@comune.lecco.it.