Sole, pioggia e vento: sopra Lecco torna a brillare un doppio arcobaleno

Eravamo stati buoni profeti: l'arcobaleno è tornato a far brillare gli occhi dei lecchesi nella serata di mercoledì 12 maggio. Il forte acquazzone che ha colpito la città capoluogo e le zone limitrofe si è "baciato" con i raggi di sole che hanno fatto breccia tra le nuvole, dando vita a uno splendido fenomeno ottico, tra l'altro doppio.

Il meteo di Lecco

Nel corso di mercoledì 12, come analizzato da Manuel Mazzoleni di 3BMeteo.com, la perturbazione si è allontanata dal nostro territorio, lasciando tuttavia in eredità una moderata variabilità, con la manifestazione di qualche fenomeno in sviluppo diurno sui monti e in sconfinamento qua e là alle pianure, sia mercoledì che giovedì. Venerdì con molta probabilità dovrebbe poi giungere una seconda perturbazione, foriera di altre piogge almeno sino al pomeriggio/sera di sabato.

Nel dettaglio, a Lecco si verificheranno maggiori aperture anche oggi, giovedì, ma rimarrà presente il rischio di acquazzoni o temporali in sviluppo diurno sui monti e in sconfinamento entro il tardo pomeriggio anche in città. Non andrà meglio neppure nel fine settimana, che sarà caratterizzato da una prima perturbazione tra venerdì e la mattinata di sabato, e poi da nuova instabilità diurna nella giornata di domenica.