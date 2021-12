Per maggiori informazioni in merito è possibile contattare i seguenti uffici del Comune di Lecco: Servizio viabilità (telefono: 0341 481316 e Servizio manutenzione (0341 481371).

Sono diversi gli interventi di manutenzione programmati nel capoluogo per la settimana alle porte, che comporteranno riflessi sulla viabilità . Li riportiamo di seguito.

Lavori in città per cavi telefonici e manutenzioni. Ecco come cambia la viabilità