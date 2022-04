Inaugurato il "PasquaPark" di Lecco, già in tanti in coda per le giostre

Inaugurato il PasquaPark di Lecco in zona Bione. Gioia e divertimento per le famiglie, ma anche adrenalina e festa per i più intrepidi, aspettano grandi e piccini per tutto il periodo pasquale fino a lunedì 25 aprile. Tante, nella giornata di ieri, le persone in coda per accedere alle attrazioni subito dopo l'apertura ufficiale del Luna Park.

Per festeggiare al meglio l’ottantesimo anno di apertura, su iniziativa dei gestori, il taglio del nastro delle attrazioni del PasquaPark di Lecco è stato accompagnato da spettacoli di animazione, esibizioni di trampolieri e truccabimbi. Inoltre, alle prime mille persone è stato consegnato un blocchetto di 50 euro di sconti, da spendere sia oggi che nei feriali successivi.

A ottant’anni dal primo giro in giostra, il tradizionale luna park di Lecco torna così a colorare le festività pasquali con circa 40 attrazioni. «Dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia - racconta Alessandro Zanfretta, portavoce del comitato organizzatore del PasquaPark - siamo finalmente tornati a Lecco per far divertire grandi e piccini nel nostro luna park al parcheggio centro sportivo Bione. Ma non solo: quest’anno è un anno speciale, perché festeggiamo anche i nostri ottant’anni». Il taglio del nastro ha avuto luogo alla presenza dell'Assessore all'Attrattività territoriale di Lecco, Giovanni Cattaneo, che ha affiancato Zanfretta durante la cerimonia inaugurale.

La struttura è dunque aperta da ieri, sabato 9 aprile, e lo resterà fino alla festività di lunedì 25 aprile con i seguenti orari: nei feriali dalle 15.30 alle 19 e dalle 20.30 alle 23, il sabato orario continuato dalle 14.30 a mezzanotte e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14 a mezzanotte (salvo maltempo).