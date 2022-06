Cgil Lecco, Panzeri confermato alla guida del Sindacato di Polizia

La Camera del Lavoro di Lecco ha ospitato i lavori congressuali del Silp Cgil (Sindacato Italiano Lavoratori Polizia), con la partecipazione del Segretario generale Cgil Lecco Diego Riva, del Segretario nazionale Silp Pietro Colapietro e di quello Regionale Daniele Bena. L’assemblea ha confermato all'unanimità Emiliano Panzeri nel ruolo di Segretario Provinciale e l’intera Segreteria uscente, composta da Domenico Nera, Fausto Tognini, Ivana Gambaro e Alberto Giantomassi, ai quali si aggiungerà il prezioso contributo di Pier Giorgio Panzeri.

"Sono grato ai colleghi che hanno evidentemente apprezzato il lavoro fin qui svolto - ha dichiarato Panzeri - Desidero esprimere un ringraziamento particolare a Diego Riva e alla Cgil Lecco per l'attenzione dimostrataci e al nostro Segretario nazionale Pietro Colapietro per le ottime parole espresse durante il congresso, che saranno sicuramente da stimolo per il lavoro che ci aspetta. Il nostro obiettivo è quello di coniugare l'attenzione per il benessere fisico e psicologico dei lavoratori in divisa con la necessaria vicinanza alle esigenze della cittadinanza."

Diego Riva ha quindi aggiunto: “Ringraziamo per l’invito a partecipare al congresso del Silp, che ha come parole d’ordine i concetti di dignità, diritti e democrazia, valori condivisi dall’intera Cgil. Esprimiamo i migliori auguri di buon lavoro al rieletto Segretario Panzeri e rinnoviamo la nostra disponibilità a collaborare con il Silp, sia da un punto di vista sindacale che nell’ambito dei servizi".