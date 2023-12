Il Lecco Pride tornerà a colorare le vie della città il 22 giugno 2024

C'è la data per il nuovo Lecco Pride: il 22 giugno 2024. Come nelle precedenti edizioni, l'evento vuole dare una risposta forte e chiara contro l'indifferenza e l'esclusione che ancora troppo spesso colpiscono la comunità LGBTQIA+ nella vita quotidiana. "Sarà, come sempre, un invito a non voltare lo sguardo di fronte alle ingiustizie - spiegano gli organizzatori - È tempo di affrontarle frontalmente, di smascherare e combattere l'esclusione, la violenza, la persecuzione che le persone queer vivono giornalmente: discriminazioni nate da timori irrazionali, pregiudizi radicati e una cronica mancanza di consapevolezza".

"Richiamo all'azione per le istituzioni locali e nazionali"

"La parata del 22 giugno 2024 sarà un richiamo all'azione per le istituzioni locali e nazionali, affinché ascoltino le istanze della comunità LGBTQIA+, in linea con i principi di uno Stato di Diritto che dovrebbe tutelare ogni cittadino. Il Lecco Pride torna perché non vuole arrendersi davanti a un'Italia che continua a fare passi indietro sui diritti civili, che boccia la legge contro l'omobilesbotransfobia, la misoginia e l'abilismo, che perseguita le famiglie arcobaleno, che va a braccetto con chi nega questa realtà e con chi ancora criminalizza le esistenze queer".

L'evento clou del 22 giugno sarà ancora la marcia per le vie della città, che culminerà in piazza per un ulteriore momento di celebrazione, festa e unione. Non mancheranno però pranzi comunitari, serate culturali e ludiche organizzate ogni mese dell'anno.

Il Lecco Pride 2024 è pensato per chiunque: la partecipazione collettiva, di singoli cittadini, associazioni, scuole, comunità locali, imprese, istituzioni, è ciò che plasma l'intera manifestazione.