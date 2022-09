"Women in Iran need help", incontro con gli studenti iraniani al Politecnico

Lecco guarda all'Iran per rilanciare il tema dei diritti delle donne e dire no alla violenza del Regime che in questi giorni sta cercando di soffocare brutalmente le proteste seguite all'omicidio di Mahsa Amini, la giovane morta in carcere dopo essere stata arrestata dalla polizia religiosa per non aver indossato correttamente il velo.

Domani, venerdì 30 settembre, al Politecnico di Lecco si terrà infatti un incontro organizzato da un gruppo di studenti iraniani e aperto al pubblico, dal titolo "Women in Iran need help", le donne in Iran hanno bisogno di aiuto. L'appuntamento è per le ore 18.30 al Campus di via Previati.

Si discuterà della situazione a Teheran e nelle altre città dove è in corso una grande mobilitazione contro il governo degli ayatollah. "Ci riuniremo per spiegare cosa sta accadendo in Iran e per esprimere la nostra protesta" si legge nel manifesto preparato per l'iniziativa, un manifesto molto efficace raffigurante il volto di Mahsa su uno sfondo nero e un occhio avvolto dalle lacrime. Il confronto di domani sarà in lingua inglese.