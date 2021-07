La Lega avvia la raccolta firme per sei referendum in cinque comuni del Lecchese

Una raccolta firme per 6 referendum sulla Giustizia nei Comuni di Suello, Cesana Brianza, Annone Brianza, Sirone ed Ello.

A comunicare l'iniziativa è la sezione cittadina della Lega Lombarda della Brianza Laghi "Gianfranco Miglio", che fa sapere che a partire da lunedì 5 luglio 2021 prenderà avvio la raccolta firme a sostegno dei 6 Referendum sulla Giustizia promossi dalla Lega e dal Partito Radicale nel nostro territorio.

Presso gli Uffici dell'anagrafe dei Comuni di Suello, Cesana Brianza, Annone Brianza, Sirone ed Ello tutti i cittadini, muniti di documento di identità, potranno sottoscrivere le proposte «per una Giustizia più giusta, libera dall'influenza delle correnti di partito, senza spazi interpretativi per la funzione giudicante e per la separazione delle carriere dei magistrati» spiega il segretario cittadino della sezione Lega Nord "Brianza Laghi - Miglio". Giovanni Pasquini.

Per chi preferisse firmare in piazza ai gazebo, il primo appuntamento è previsto per domenica 11 Luglio 2021, dalle ore 9 alle 12.30 in Via Molteni a Sirone nei pressi del Tonic Bar.

La raccolta firme presso i Municipi proseguirà sino a fine settembre. Per saperne di più.