Valmadrera: la Lega torna in piazza per incontrare i cittadini

Dopo il lungo periodo di pandemia che ha costretto i partiti e movimenti politici alle sole attività istituzionali, la Lega di Valmadrera oltre alla propria attività di opposizione in consiglio comunale sabato torna finalmente in piazza ad incontrare i cittadini con la campagna tesseramento 2021 Lega Salvini Premier in via Manzoni dalle 8 alle 13. Ci aspettiamo grande entusiasmo per un movimento politico che ha fatto una scelta coraggiosa e responsabile di entrare in un Governo per cercare di dettare l’agenda e soprattutto per evitare nuove scelte, già viste nel Governo Conte, contro il popolo e contro le attività che hanno pagato e stanno pagando un durissimo scotto dai vari decreti emanati per contrastare l’emergenza sanitaria. Sarebbe certo stato più semplice e forse elettoralmente più appagante stare all’opposizione ma Matteo Salvini ha avuto il coraggio di mettere davanti l’interesse del Paese a quello di partito. Il cambio di rotta è evidente, anche se molto c'è ancora da fare...scenderemo in piazza anche per accogliere suggerimenti e opinioni dei Valmadreresi

Il Referente di Valmadrera

Lega per Salvini Premier

Flavio Nogara