Con il caldo torna l'inquinamento da ozono. "Evitate sforzi fisici"

L'estate è finalmente arrivata anche nel Nord Italia, con caldo e cielo sereno. Insieme al caldo è però arrivato anche il principale nemico dei polmoni dei lombardi in questa stagione: l'ozono, ovvero il gas responsabile dello 'smog fotochimico' prodotto da reazioni chimiche innescate in atmosfera dall'intensa radiazione solare.

Il ruolo della luce spiega anche la peculiare caratteristica di questo inquinamento atmosferico, ovvero la sua maggiore incidenza nelle ore pomeridiane per poi calare nel corso della notte. I valori di riferimento si misurano nelle otto ore di 'picco' della concentrazione di ozono. La mappa lombarda delle stazioni di rilevamento di Arpa Lombardia, già nella giornata di martedì, era dominata dal rosso, indice di livelli molto alti.

Le situazioni più critiche sono a ridosso della fascia prealpina, dove i livelli medi misurati nelle ore pomeridiane erano tutti abbondantemente al di sopra del valore guida di 120 microgrammi per metro cubo, con livelli di picco superiori ai 180, tra Brianza, Lecchese e Isola Bergamasca.

L'inquinamento da ozono, per i meccanismi della sua formazione e trasporto atmosferico da parte di brezze e correnti ascensionali, spesso si sviluppa a distanza dal punto di emissione delle sostanze che lo provocano: in Lombardia, le aree più colpite sono quelle prealpine affacciate alla pianura, anche alle medie quote montane, dove i livelli di ozono elevati, oltre ad essere dannosi per la salute umana, possono anche determinare danni sulla vegetazione.

Previsioni critiche

Il quadro critico pare destinato a peggiorare nei prossimi giorni, stando ai modelli previsionali basati sul meteo, e deve indurre tutti ad evitare di svolgere attività fisiche intense e all'aperto nelle ore pomeridiane, come peraltro suggerisce la stessa Arpa nella sua informativa, e ad assumere cibi vegetali, frutta e verdura in particolare, ad azione antiossidante, per contrastare i danni ai tessuti e alle mucose che questo inquinante determina.

Non è la luce del sole la vera colpevole dell'inquinamento da ozono: ciò che fa la luce solare è semplicemente attivare una serie di reazioni chimiche che coinvolgono inquinanti atmosferici molto diversi tra loro: ossidi d'azoto, metano, sostanze organiche volatili, i veri responsabili del fenomeno.

Le cause dell'inquinamento

Le cause dell'inquinamento da ozono vanno quindi ricercate nelle sostanze rilasciate in atmosfera principalmente da tre settori: in Lombardia il principale è l'industria, seguita dal trasporto stradale e dall'agricoltura, anche se la situazione varia fortemente nelle diverse province. A Milano il traffico stradale è la principale causa delle emissioni di ossidi d'azoto, nelle aree della Brianza del mobile è l'industria, e in particolare quella che fa maggior uso di solventi, ad immettere la maggior quantità di inquinanti organici, mentre nei territori di pianura, tra le province di Brescia, Cremona, Mantova, Lodi e Pavia, è il settore agricolo e zootecnico la principale fonte emissiva di sostanze organiche volatili e di metano.

"Secondo i dati di ArpaA, ogni anno la Lombardia ammorba la propria aria con quasi 400mila tonnellate di gas inquinanti precursori dell'ozono, come dire 40 kg per ogni abitante" dichiara Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia. "Un dato impressionante che, anche se in via di riduzione, cala troppo lentamente, testimoniando quanta strada sia ancora da fare per restituire ai cittadini lombardi un'aria sana. Per ridurre il fenomeno si dovrebbe intervenire sull'uso di solventi, sui trasporti e nel settore agro-zootecnico".