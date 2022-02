Smog, il 2022 rischia di diventare l'anno nero delle polveri sottili

L'escalation delle polveri sottili in Lombardia, complice il meteo che ha ridotto al minimo le precipitazioni in questo inizio 2022, si fa sempre più critica: in alcune zone, come Milano, già "bruciato" il bonus di 35 giorni annui con livelli di Pm10 fuori dalla soglia posta a tutela della salute (50 microgrammi al metro cubo).

La situazione a Lecco non è ancora allarmante, anzi la migliore in Lombardia: la concentrazione media di Pm10 al 19 febbraio 2022 è pari a 33,4 mg/m3 (dati Arpa), contro i 56,5 mg/m3 di Milano. A Lecco la soglia è stata superata 10 giorni su 50, il 20% dei rilevamenti (meglio solo a Sondrio e Varese). Un dato che comunque, in ottica futura e stante condizioni meteo sempre più secche, suona come un piccolo campanello d'allarme anche per l'aria che respirano i lecchesi.

"Chiediamo misure efficaci"

Legambiente Lombardia parla apertamente del 2022 come di un serio candidato 'anno nero': "Non saranno certo i venti previsti dalla giornata di lunedì a salvare la situazione, ormai drammaticamente cronica, potranno solamente portare una tregua in un trend che è destinato a peggiorare - sottolinea Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia - Fino a che nelle città lombarde continueranno a circolare anche i diesel più inquinanti e i controlli antismog saranno pressoché inesistenti, da questa condizione non ne usciremo. Il 2022 si prospetta l'anno nero per l'inquinamento dell'aria, se non verranno attivate subito misure efficaci per ridurre le emissioni che sono la causa dell'accumulo di inquinanti nell'aria invernale. Mentre la Regione latita, ci aspettiamo almeno un atteggiamento ben più coraggioso da una città come Milano che, invece, per non affrontare polemiche ed emendamenti sul Piano Aria e Clima, concede la circolazione ai diesel più vecchi se dotati della scatola nera MoVe-in".

Tutti i dati

PM10, conc. media al 19/2/2022 mg/m3 MILANO 56,5 MONZA 54,9 CREMONA 52,9 MANTOVA 51,2 COMO 50,8 BRESCIA 50,5 PAVIA 45,1 LODI 44,9 BERGAMO 42,3 VARESE 38,4 SONDRIO 35,3 LECCO 33,4