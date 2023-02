“Larrie”, il cugino lariano di Nessie

Come la Scozia con il suo famigerato Loch Ness, anche l’Italia ha il suo mostro leggendario che, secondo i racconti di chi lo avrebbe avvistato, si aggirerebbe nelle acque del Lago di Como: il “Lariosauro”.

La sua leggenda inizia ufficialmente nel 1946, quando tutti i giornali nazionali e locali riportarono in prima pagina la notizia di un avvistamento. Le testate giornalistiche dell’epoca raccontano di una coppia di cacciatori che, lungo la costa del pian di Spagna, scorgevano, non troppo distante dalla riva, una testa mostruosa di colore rosso-bruno e sormontata da una cresta ispida e squamosa.

Dopo quel primo avvistamento esplose la psicosi; Colico, venne invasa dai curiosi e nei giorni seguenti crebbero gli avvistamenti a Sorico, a Gera e a Piona. Colti dall’alone di mistero che avvolgeva la vicenda, i pescatori organizzarono battute di caccia attrezzati con le armi caserecce più insolite e disparate. Vennero addirittura scomodati scienziati ed esperti in criptozoologia, vale a dire lo studio di animali leggendari o la cui esistenza è controversa o infondata.

Collocazione

In cima al lago di Como, dove le Province di Sondrio, Lecco e Como confluiscono, si trova una piana decisamente insolita: il pian di Spagna, un’area umida di oltre 1500 ettari a due passi da Colico. Un paesaggio fiabesco reso ancor più magico dalla presunta presenza di un animale decisamente fuori dal comune. Si tratta di un mostro, una bestia preistorica con la pelle squamata, i denti aguzzi e una lunga coda che batte violentemente sull’acqua che tutti chiamano “Larry”.

Caratteristiche

Un rettile acquatico vissuto nel Triassico (ossia, circa 245 milioni di anni fa), i cui numerosi esemplari provenivano perlopiù dal Nord Italia. Presentava uno scheletro lungo e snello ed un collo allungato che terminava con un cranio appiattito con una lunghezza che poteva raggiungere i 3 metri. Grossomodo simile ad una lucertola, ma con delle zampe adatte al nuoto e simili a delle pinne.

Avvistamenti e ritrovamenti

Il primo ritrovamento, che ha dato origine al nome, risale al 1839, quando nella zona di Perledo furono rinvenuti i resti fossili di un notosauro, lungo 60 centimetri, al quale si attribuì il nome Lariosaurus Balsami in onore dello zoologo autore della scoperta, Giuseppe Balsamo Crivelli.

Ma è al 1946 che risale la nascita della leggenda, anno in cui sul “Corriere comasco” appare un articolo intitolato “La paurosa avventura di due cacciatori brianzoli”, è questo l’inizio della leggenda di Larrie, un misterioso animale lungo diversi metri che sarebbe apparso al Pian di Spagna, nella parte settentrionale del lago di Como.

Nel 1954, nelle acque di fronte ad Argegno, dei pescatori avvistarono un essere mostruoso, lungo un’ottantina di centimetri, con il muso e la parte posteriore del corpo arrotondati e le zampe palmate. Nel 1957, tra Dongo e Musso, venne avvistato un enorme mostro la cui presenza fu “confermata” il mese successivo da alcuni biologi. Dopo di che tutto tacque, e di Larrie, per diversi anni non si seppe più nulla, fino a quando, negli primissimi anni del 2000, la leggenda del mostro lariano tornò in auge con la canzone del "menestrello lagheé" Davide Van de Sfroos “El Mustru”.

Ispirazioni d’artista

A questa vicenda si ispira il romanzo di Emanuele Pagani “Il mostro del lago di Como e la canzone "El mustru" di Davide van de Sfroos, in realtà suggerita dal romanziere-storico locale Giovanni Galli come testimoniato da una sua intervista rilasciata al periodico Il Genesio.

Tra realtà e leggenda

In molti sostengono ancora oggi che il lariosauro sia un animale realmente esistito. Comunque sia, al tempo si provò a spiegare l’insolito avvistamento parlando di storioni e di bisce d’acqua dalle dimensioni atipiche, o ancora, di anguille gigantesche.

Ma quanto ci sarà di vero in queste storie misteriose che hanno per protagonista il mostro Larrie? Quel che è certo è che il mostro lariano divenne in breve tempo una celebrità, arrivando in alcuni momenti a vantare una fama simile al suo cugino scozzese “Loch Ness”. Una leggenda che tutt'oggi si ritrova ben radicata nella fantasia e nella cultura popolare di chi vive sulle sponde lecchesi del Lago di Como.