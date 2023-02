La Leggenda dei Sette Fratelli

Ogni territorio ha le sue leggende, narrazioni che affondano le radici nei secoli e che fanno parte del patrimonio culturale di un popolo. Venivano create per celebrare fatti o personaggi fondamentali per la storia della gente locale o per spiegare qualche caratteristica dell'ambiente naturale di una regione, venivano raccontate dalla comunità per la comunità stessa, allo scopo di rinsaldare i legami d'appartenenza con il proprio territorio.

Una delle leggende più conosciute del territorio lecchese, specialmente dell'area montana, è la storia dei sette fratelli eremiti che risale all'Alto Medioevo.

Leggenda

Come spesso accade per le leggende popolari anche per quella lecchese dei sette fratelli vi sono più versioni. La versione più accreditata e di matrice più cattolica narra che i sette fratelli eremiti siano stati mandati nel Lario da Sant’Ambrogio, vescovo di Milano, come missionari per evangelizzare una popolazione che però non li accolse a braccia aperte, costringendoli infatti a scappare sulle montagne, ciascuno sulla cima diversa di una montagna. Bernardino, Eusebio e Amato, scelsero i monti della sponda occidentale del lago, mentre Gerolamo, Defendente e Sfirio, quelli della sponda orientale. Dai singoli eremi i santi erano in grado di comunicare accendendo dei falò. Tutte le notti bruciavano arbusti per proteggere gli abitanti delle valli e per salutare i fratelli, come forma di preghiera e buon auspicio, e per intercedere Grazia e Perdono. Nonostante il passare degli anni, i lariani non cambiarono atteggiamento nei confronti dei sette eremiti e Dio, adirato, li punì con quaranta giorni di carestia che risparmiò solo le grotte in cui vivevano gli eremiti. Nelle valli gli uomini e gli animali morivano di sete, mentre sulle vette l’erba era rigogliosa, i fiori sbocciavano e le piante davano frutti. La quarantesima notte la popolazione in ginocchio scorse dei grandi fuochi provenire dalle grotte dei Sette. La mattina dopo li scoprirono morti. La carestia era cessata ed era arrivata la pioggia. I fratelli si erano sacrificati per la loro salvezza. Sette chiese vennero erette in loro memoria nei sette luoghi che li ospitarono.

I tempietti e la loro collocazione

I tempietti costruiti in questi luoghi presero il nome dell'eremita che vi si era stabilito: San Sfirio, il più anziano dei sette fratelli, scelse la vetta del Legnoncino; San Calimero andò sopra Pasturo; Sant'Ulderico, la cui chiesetta, risalente all'XI secolo, è citata anche nel "Liber Notitiae Sanctorum Mediolani" di Goffredo da Bussero, si trova invece sulle pendici settentrionali del monte Muggio; San Grato in Val Muggiasca; San Fedele in un bosco denominato La Foppa poco lontano da Casargo; e San Defendente nella zona fra Esino Lario e Perledo.

Solamente Santa Margherita, unica sorella (secondo alcuni è la fanciulla salvata da San Giorgio nella lotta con il drago), si fermò in un luogo pianeggiante della valle (a Casargo in località Somadino) per recarsi a visitare ciascuno dei fratelli nelle rispettive località.

Ciò che ancora oggi si celebra in alcuni santuari della leggenda

Presso la chiesa zampillava una sorgente cui i fedeli attribuivano virtù taumaturgiche. Il cardinale Federico Borromeo tentò di proibire tali credenze, ma tuttora il primo sabato di luglio i fedeli si recano alla chiesa di Narro per bagnarsi con l’acqua miracolosa.

La chiesa di San Grato sorge su di un’altura della Val Muggiasca che domina il lago. Al suo interno custodisce una statua in legno di castagno di rara bellezza, datata XIII secolo, raffigurante San Grato, la cui festa cade l’ultima domenica di settembre. Ebbe un ruolo particolare durante la guerra partigiana e il 25 aprile vi si tiene una messa celebrativa.

Delle sette chiesette alcune sono oggi ancora visitabili e ben conservate, come Santa Margherita, altre purtroppo andate perdute nei secoli.

In conclusione

Questa leggenda è stata letta come la trasformazione di un'antica realtà storica locale che affidava a queste piccole chiese, proprio per la loro particolare posizione panoramica, un compito di avvistamento e di segnalazione di eventuali pericoli determinati dall'avvicinarsi di truppe ostili. Le ricerche archeologiche hanno messo in luce tracce di muratura in corrispondenza dei luoghi dove la tradizione collocava i fratelli eremiti. Forse quei fuochi visibili nella notte venivano accesi da piccoli drappelli di soldati che vigilavano sulla Valsassina e sull’Alto Lario. Sono tutti luoghi strategici, visibili uno con l’altro. Non da escludere che le chiesette siano state costruite sul luogo delle antiche fortificazioni, dove già esistevano piccoli edifici adibiti al culto.

La memoria dei sette fratelli eremiti è ancora oggi viva tra la popolazione, ed è legata alle piccole chiese alpestri che ne tramandano i nomi.