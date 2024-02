Le 5 meraviglie che fecero innamorare Leonardo di Lecco e del Lago di Como

Leonardo da Vinci e il territorio lecchese: storia di un amore a prima vista. Il geniale scienziato, inventore e artista italiano, vissuto tra il 1452 e il 1519, compì un lungo viaggio nelle nostre zone, vergando decine di pagine con appunti e disegni contenuti in gran parte nel celeberrimo Codice Atlantico.

Il legame con le nostre montagne, i sentieri che in esse si dipanavano già ai tempi, le grotte e i corsi d'acqua è stato intenso. Il territorio lecchese ha destato l'interesse di Leonardo come pochi altri. Mentre non si ha la certezza della presenza del Lago di Como, del Resegone e della Grigna alle spalle della Gioconda nel celebre dipinto, ma soltanto teorie, del suo passaggio e del soggiorno nel Lecchese nel 1493 circa, durante il viaggio verso la Valtellina, sono giunte le testimonianze scritte.

Abbiamo scelto cinque fra le meraviglie naturali del territorio citate nel Codice Atlantico davinciano per illustrarle meglio ai nostri lettori. Non si tratta di una classifica e, allo stesso modo, rappresenta soltanto una parte di ciò che Leonardo ebbe modo di visitare e catalogare.

Il fiume Adda

"... Facciasi una concavità né Tre Corni dove si fermi il muro che chiude l'acqua... "

Leonardo ebbe modo di studiare a lungo l'Adda durante la sua permanenza nel nostro territorio. Il genio era interessato alla rigogliosa rete di canali e navigli che caratterizzano questa zona della Lombardia.

Il Foglio 388 del Codice Atlantico tratta di un progetto mastondontico: collegare Milano al Lago di Como rendendo interamente navigabile l'Adda con un canale artificiale che superi i tre Corni di Brivio e le sue rapide. A Imbersago è custodito uno degli ultimi due "Traghetti di Leonardo": al genio è attribuita, senza certezza, la paternità del progetto di questi ingegnosi mezzi di trasporto che sfruttavano la spinta idraulica.

Lungo tutto l'Adda oggi si snoda l'Ecomuseo Adda di Leonardo, percorso ciclopedonale che ripercorre le tappe del suo passaggio.

La Grigna e la Valsassina

"... La Grignia è più alta montagnia ch'abbin questi paesi ed è pelata... "

Il maestro sbarcò a Mandello per iniziare il suo viaggio nel Lecchese. Rimase incantato dal gruppo delle Grigne, dalle sue grotte e dalla Valsassina, di cui scrisse "... Valsasina viene di verso la Italia; questa è quasi di simile forma e natura, nascievi assai mapello, ecci gran ruine e cadute d'acqua... ".

Ebbe modo inoltre di visitare le miniere di ferro della Valvarrone, annotando l'importanza dei minerali in esse contenuti. Delle rocce di natura calcarea delle Grigne, invece, riporta il Codice Atlantico: "E i magior sassi scoperti che si truovano in questi paesi sono le montagne di Mandello, visine alle montagnie di Leche e di Gravidonia. In verso Bellinzona a 30 miglia a Leco e quelle di valle Chiavenna".

Grotta dell'Acqua Bianca

"... ma la maggiore è quella di Mandello, la quale à nella sua basa una busa di verso il lago, la quale va sotto 200 scalini e qui d’ogni tempo è diaccio e vento... "

La Grotta dell'Acqua Bianca, il cui nome in realtà è 'Ferrera', viene chiamata così in virtù della fonte che sgorga al suo imbocco. Si trova a Mandello del Lario.

Si tratta di una grotta naturale percorsa per un breve tratto da un piccolo ruscello, al cui interno è possibile tuttora osservare gli scavi tracce dell'attività di estrazione di idrossido di ferro tipica di epoche passate. Formatasi nei millenni con attività carsica, tecnicamente è una cavità di crollo nata dai crolli di gallerie precedenti. La caverna offre un ambiente molto vasto, 175 metri per 40 circa, a quota 590 metri sul livello del mare. L'accesso avviene dalla frazione mandellese di Rongio in circa mezz'ora (segnavia 14 o 18).

Cascata del Troggia

"... In Valsassina, infra Vimognie e Introbbio, a man destra, entrando per via di Lecco, si trova la Trosa, fiume che cade da uno sasso altissimo, e cadendo entra sotto terra, e lì finisce il fiume... "

A Introbio, raggiungibile dal paese, con il sentiero principale che parte all'altezza dello stabilimento della Norda, si sviluppa un sentiero di circa un chilometro che conduce alla Cascata del Troggia, scenario naturale in grado di regalare emozioni: il salto d'acqua di circa 100 metri, ammirabile anche dal Belvedere situato in altura (a cui si può accedere con una salita su sassi con tratti impegnativi), non teme confronti. L'acqua della cascata - visibile anche arrivando dalla strada Provinciale - proviene dal Lago di Sasso sotto al Pizzo dei Tre Signori e attraversa tutta la Val Biandino, diventando affluente del fiume Pioverna.

Fiumelatte

"... È il Fiumelaccio, il quale cade da alto più che braccia 100 dalla vena donde nasce, a piombo sul lago, con inistimabile strepitio e romore... "

Fiumelatte è una frazione di Varenna, comune fra i più affascinanti con le sue antiche dimore, la sua suggestiva passeggiata sul lago e il costante fluire di turisti stranieri durante tutto l'anno.

Una delle attrazioni è però proprio il Fiumelatte, che dà il nome alla frazione: un immissario del Lario noto per essere il fiume più breve d'Italia, in grado di affascinare chiunque con il mistero che cela: cessa infatti di scorrere ogni mese di ottobre e ricompare circa ai primi di marzo. Le sue acque fragorose gli conferiscono un colore bianco latte che è la cifra caratteristica e da cui deriva il nome. La località era meta turistica di nobili durante il celebre "Grand Tour" dell'Ottocento.