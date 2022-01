"Non possiamo più aspettare: chiediamo alla politica di dare avvio ai lavori per la nuova sede"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Cari cittadini,

le scriventi organizzazioni sindacali vogliono aggiornarvi sulla attuale situazione logistica del Comando Vigili del Fuoco di Lecco e sulla procedura di realizzazione della nuova sede.

Come è noto, la sede attuale presenta problemi strutturali e logistici che riguardano personale, mezzi e attrezzature che hanno indotto il Dipartimento a realizzare una nuova sede, procedura che dura oramai da decenni.

Nella migliore/peggiore delle tradizioni della Pubblica amministrazione, si sta assistendo a un continuo evitamento delle responsabilità che sono proprie dei livelli dirigenziali apicali, a grave detrimento del servizio di soccorso pubblico e delle casse dello Stato: ci riferiamo in particolare alle pessime condizioni di lavoro in sede in cui i Vigili del fuoco di Lecco sono a operare, ai mezzi del valore di migliaia di euro parcheggiati sulla pubblica via; non per ultimo, segnaliamo le ingenti spese correnti per l'affitto di immobili per la sede operativa, per la sede amministrativa e per alloggi residenziali, esempio di una gestione economica, a parere degli scriventi, non razionale della spesa pubblica.

In questo annoso contesto deprimente, è da inserire una dichiarazione del Dirigente locale apparsa di recente sugli organi di stampa locali in cui lo stesso, a seguito di un sopralluogo quanto mai tardivo del responsabile unico del procedimento, letteralmente afferma: "Auspichiamo si possano accellerare i tempi e avere il progetto esecutivo entro la fine dell'anno".

Sì cittadini, " ...avere il progetto esecutivo entro la fine dell'anno …"!

Si tratta di un argomento complesso che si ritiene debba ora essere affrontato al netto di tutti gli errori (tantissimi) fino a ora commessi, e al netto di tutte le figure dirigenziali e politiche che si sono susseguite nel corso di questi 25 anni. Per questo chiediamo alla politica locale e regionale di farsi fautrice di iniziative atte a superare nel breve tempo questo grande stato di necessità e dare avvio ai lavori su un terreno che è già stato assegnato a tale destinazione.

Conapo, Segretario Provinciale Edgardo Lanfranchi

CGIL FP, Segretario Provinciale Andera Pandini

USB, Segretario Provinciale Giuseppe Marsiglione