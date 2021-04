«Ho perso padre e cognato per covid, chiudere il centro vaccinale è una presa in giro»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

In questa pandemia ho perso un padre e un cognato a causa del Covid. Entrati in ospedale per altri motivi e mai più usciti. Come me centinaia di famiglie, ogni giorno da un anno a questa parte, vivono lo stesso dramma della perdita di una persona cara senza la possibilità di un ultimo saluto. È anche per questo, probabilmente, che la campagna vaccinale mi sta particolarmente a cuore.

Dagli inizi di marzo a Mandello del Lario è attivo un centro vaccinale che ha dimostrato di essere molto efficiente e funzionale. Un centro praticamente a costo zero, che è stato possibile realizzare grazie a una sinergia virtuosa tra Amministrazione comunale, volontariato, Alpini, personale medico del paese e cittadinanza. Un centro di cui tutti sono entusiasti e felici in un periodo dove è difficile esserlo. In questo momento in cui siamo ormai logorati da mesi di restrizioni, Mandello ha reagito dando prova di essere una comunità solidale, lanciando il messaggio che, rimboccandosi le maniche tutti insieme, si può uscire dal tunnel e tornare a vivere.

E adesso, in maniera del tutto incomprensibile, arriva la notizia che i vertici della regione hanno deciso di chiuderlo. Uno schiaffo per i cittadini la cui vita si è ridotta a essere scandita da tre colori, anzi due, che hanno privato ognuno di noi di qualcosa. Tutti quanti. Nessuno escluso. Proprio per questo motivo, dover rinunciare al centro vaccinale di Pra' Magno che, in mezzo a questo sfascio generale, funziona in modo perfetto, diventa inaccettabile. Impossibile non essere arrabbiati e sentirsi presi in giro, specialmente perché c’è di mezzo la nostra salute, in nome della quale abbiamo abdicato praticamente a tutto.

Una decisione, inoltre, che va contro le strada tracciata dal Generale Figliuolo, che punta a centri vaccinali capillari e al coinvolgimento di qualsiasi forza disponibile per vaccinare il più rapidamente possibile: dentisti, farmacisti, medici aziendali. Come è possibile conciliare questa strategia con quella dei vertici regionali che invece vogliono accentrare in pochi poli l'intera campagna vaccinale? Non sembrano percorsi compatibili, il che crea non solo più confusione nella gente, ma anche sfiducia totale nei confronti di coloro che dovrebbero tutelare il nostro benessere.

«Basta un po' di organizzazione»

Qualcuno potrebbe obbiettare che accentrare garantisce una migliore gestione dei vaccini e i soccorsi in caso di malore dopo la somministrazione. Ma è più difficile spostare x-migliaia di persone, o x-migliaia di dosi? Avere quattro poli vaccinali, o dieci, non cambia molto ai fini della consegna delle fialette, basta un po' di organizzazione, ma cambierebbe tutto per le persone che sarebbero anche seguite meglio nel quarto d'ora successivo in cui ti tengono monitorato.

Più poli vaccinali sono uno stimolo persino per chi ancora ha dei dubbi se fare il vaccino o meno, dubbio che viene presto risolto se bisogna farsi più di mezz'ora di strada per intrupparsi nel grande centro. E comunque resta sempre la domanda: dove e in che modo vaccineranno dentisti, farmacisti e aziende se questo è l'orientamento dei nostri vertici lombardi?

Mi auguro che tutte le Amministrazioni del Lario orientale si oppongano a questa decisione dissennata, facendosi portavoce della nostra indignazione e magari coinvolgere la cittadinanza in una protesta civica. Siamo in guerra contro un nemico invisibile che richiede tattiche stra-ordinarie per essere battuto. Una di queste è sicuramente il centro vaccinale di Mandello. Rinunciarvi sarebbe una follia. Nel caso, invece, in cui i nostri vertici si ostinassero a perseguire la loro vision, almeno che tengano conto e facciano tesoro di questa esperienza virtuosa ed efficiente e il centro di Pra' Magno venga usato, perché no?, per potenziare le vaccinazioni da parte di quelle categorie che non saprebbero dove andare. Aziende, dentisti, farmacisti... e chiunque sia in grado di portarci fuori da questo disastro.

Stefano Marzocchi