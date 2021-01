AGeSC Lombardia e AGe Lombardia lanciano l'appello: «Genitori, chiediamo insieme il ritorno delle lezioni in presenza»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di LeccoToday

Le Associazioni dei Genitori delle scuole lombarde (pubbliche statali e pubbliche paritarie - AGeSC Lombardia e AGe Lombardia), invitano i genitori a sottoscrivere l'appello affinchè al termine del periodo di zona rossa, tutti gli studenti delle scuole secondarie, possano tempestivamente tornare a SCUOLA IN PRESENZA senza ulteriori rinvii, per il bene dei ragazzi e per il bene comune.

In quest'ottica Vi offriamo la possibilità di incidere presso gli organismi istituzionali lombardi aderendo all'appello di cui trovate il link con l'illustrazione delle motivazioni e il modulo per la sottoscrizione.

Più numerosi siamo e più ascoltate saranno le nostre richieste.

Appello:

A Scuola in Presenza

Al Presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana All’Assessore all’Istruzione della Regione Lombardia Fabrizio Sala Al Direttore Generale USR Lombardia Augusta Celada

- Prendiamo atto dell'ennesimo stop alla riapertura delle scuole secondarie di 2 grado, prima deciso a livello nazionale fino al 10 gennaio, poi da Regione Lombardia fino al 24 gennaio ed ora confermato dall’inserimento della Regione Lombardia in zona rossa fino al 31 gennaio, che coinvolge anche le classi 2 e 3 secondaria di 1 grado.

- E’ grave la preoccupazione riguardo agli alunni per tutte le conseguenze già note e ancor più per quelle che si manifesteranno in futuro: sono allarmanti i rischi di dispersione scolastica e le ripercussioni sulla salute psicofisica degli adolescenti che sono stati privati della scuola in presenza e, contestualmente, di tutte le attività sociali e sportive.

- Pensiamo che lo strumento della DAD, se utilizzato in via esclusiva e prolungata, sia un grave danno per i ragazzi, come riconosciuto anche dal Ministro dell’Istruzione, non solo dal punto di vista didattico, ma soprattutto umano ed educativo.

- Riteniamo imprescindibile il valore della scuola in presenza: è solo attraverso un rapporto umano che i ragazzi sono educati in famiglia e a scuola e possono diventare adulti in grado di affrontare le sfide del mondo. Non possiamo privare i nostri ragazzi di un fondamentale ambito di crescita: la scuola è un bene essenziale!

- Siamo fiduciosi che la Regione Lombardia e USR Lombardia, unitamente alle Prefetture della Lombardia stiano lavorando assiduamente al fine del ritorno a scuola in presenza, con piani per la scuola e per i trasporti;

- Le Associazioni dei Genitori della Scuola della Lombardia chiedono un immediato confronto sulla riapertura delle scuole, rendendosi disponibili a sensibilizzare genitori e ragazzi su tematiche relative alla ripresa in sicurezza della scuola;

CHIEDIAMO

che al termine del periodo di zona rossa, gli studenti delle scuole secondarie possano tempestivamente tornare a SCUOLA IN PRESENZA senza ulteriori rinvii, per il bene dei ragazzi e per il bene comune.

Le associazioni di genitori della Lombardia:

AGeSC - Lombardia (Associazione Genitori Scuole Cattoliche)

AGE - Lombardia (Associazione Italiana Genitori)

e tutti i genitori firmatari delle scuole pubbliche, statali e paritarie

Link per aderire

Jessica Locatelli

Presidente – AGeSC comitato provinciale Lecco