Donati alle scuole lecchesi quasi 100 kit della lettura

"Lettori di oggi, protagonisti di domani". Questo il nome del progetto con cui Assocultura Confcommercio Lecco ha partecipato al Bando Cariplo "Per il libro e la lettura 2021/2022" che aveva come capofila il Sistema Bibliotecario Lecchese e che ha visto la collaborazione dell'Associazione Libringiro e della Cartiera dell'Adda. Tante le azioni messe in campo dal progetto, alcune delle quali hanno riguardato la promozione della lettura in età precoce nelle famiglie: in particolare si è deciso di porre attenzione sulle scuole dell’infanzia del nostro territorio.

Assocultura infatti ha pensato e realizzato un kit di libri speciali, selezionati a partire dalle bibliografie di "Nati per leggere", il programma nazionale che dal 1999 ha l'obiettivo di promuovere la lettura in famiglia sin dalla nascita. La selezione condivisa con Angela Dal Gobbo - esperta di letteratura per l’infanzia e ospite dell'edizione 2022 della manifestazione Leggermente nonché membro dell’osservatorio editoriale di "Nati per leggere" ha visto l'individuazione di 8 titoli di recentissima pubblicazione.

I criteri che hanno guidato la scelta hanno tenuto conto della varietà dei generi dei libri e della differenza di età e di gusti dei bambini dai tre ai cinque anni. I libri prescelti sono i seguenti: "Balena misteriosa"; (Babalibri); "Hansel e Gretel" (Camelozampa); "Manco per sogno" (Topipittori); "Girini e rane"; (Editoriale Scienza); "Dovè il sedere di Brian" (Terre di Mezzo); "Sono ritornato" (Bablibri); "Forse" (Lapis); "Via del Sorriso 123" (Il Castoro). Complessivamente sono state 86 le scuole lecchesi (tutte quelle che avevano partecipato alle attività destinate a questa fascia d’età previste nel progetto) che hanno ricevuto questo omaggio, a cui aggiungere 10 consultori presenti sul territorio provinciale, per un totale di quasi 800 libri distribuiti ai piccoli lettori.

Il kit è stato consegnato dentro a una utile sacca di tela che riproduce i loghi dei promotori di questa iniziativa, che nel titolo del progetto richiama anche quanto portato avanti da Librilla (www.librilla.it) in favore della promozione della lettura tra i più piccoli e in famiglia. La distribuzione di questo prezioso omaggio ha visto impegnate alcune delle librerie associate a Confcommercio Lecco, che hanno garantito l’acquisto dei libri prescelti e hanno confezionato le borse, collaborando così a questa capillare iniziativa di promozione della lettura, premiata dall’apprezzamento delle scuole coinvolte... ma soprattutto dalla felicità dei bambini nell'avere nuovi libri da conoscere e sfogliare.