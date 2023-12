"Quando crederai in te", il libro di Eleonora e Gianluca

Il Centro culturale Fatebenefratelli di Valmadrera ha ospitato il primo appuntamento della rassegna "Incontri con l’editore", organizzata dall’amministrazione comunale e dedicata alle case editrici che hanno sede e operano sul territorio lecchese. L'iniziativa si è aperta con la presentazione di Teka Edizioni e del romanzo fantasy "Quando crederai in te", degli autori Eleonora Acerbi e Gianluca Alzati. L’incontro si è tenuto nella sala dell’auditorium ed è stato particolarmente apprezzato dal folto pubblico presente, sia per la ricchezza dei contenuti, sia per la pluralità delle voci che sono intervenute durante la presentazione.

La serata è stata preceduta dall’introduzione del sindaco Antonio Rusconi, che ha sottolineato l’importanza del tema trattato nel romanzo e della testimonianza dell’autrice Eleonora Acerbi, che con la sua storia può ispirare e aiutare molti altri giovani. Nel suo discorso, il sindaco ha citato la massima greca gn?thi sautón, ovvero "conosci te stesso", ma soprattutto credi in te stesso, in riferimento al titolo del romanzo.

Martedì 12 dicembre l'incontro con Editoria Grafica Colombo

Nel ringraziare il gruppo di lavoro dell’amministrazione comunale per l'impegno nell’organizzazione di rassegne ed eventi, Antonio Rusconi ha quindi invitato il pubblico a partecipare ai prossimi incontri in programma. Primo tra tutti, il secondo incontro della rassegna “Incontri con l’editore”, che si terrà martedì 12 dicembre con la presentazione di Editoria Grafica Colombo e del volume "Valmadrera segreta. Notizie inedite rilevate dagli archivi comunali" di Gianni Magistris e Vincenzo Dell’Oro.

La nascita della casa editrice indipendente Teka Edizioni

Dopo questo intervento, la giornalista Katia Sala ha dato il via all’incontro presentando la casa editrice indipendente Teka Edizioni, la Ceo Mariangela Tentori e le sue collaboratrici Marzia Tonoletti, Editor, e Greta Cogliati, graphic e Web designer. Mariangela Tentori ha preso la parola raccontando la storia di Teka, dalla scelta del nome (dal greco, uno "scrigno", che custodisce e offre il sapere) alle modalità di lavoro. Ha poi lasciato la parola alle collaboratrici, che hanno parlato della loro esperienza. La presentazione è stata arricchita dalla proiezione di un breve video, realizzato presso la sede di Lecco, che raccontava il lavoro quotidiano del team.

Il video ha permesso di introdurre un secondo racconto, quello della realizzazione dell’ultimo libro edito Teka, ovvero Quando crederai in te, romanzo fantasy di Eleonora Acerbi e Gianluca Alzati. Il libro nasce dal forte desiderio di Eleonora Acerbi di mettere su carta un’esperienza personale particolarmente dolorosa e importante, con un obiettivo insieme catartico e impegnato: trasformare un ricordo in una storia e aiutare altri ragazzi in difficoltà.

Il tema dell'anoressia e la metafora della lotta dell’eroina contro il drago

Il tema è quello dell’anoressia, un disturbo del comportamento alimentare che Eleonora è riuscita a sconfiggere dopo un lungo percorso. L’autrice ha raccontato la sua esperienza con grande dignità e commozione, suscitando l’empatia e gli applausi del pubblico presente. L’autrice si è rivolta a Teka chiedendo un supporto nella stesura del romanzo: da qui l’idea di Mariangela Tentori di affiancarle uno degli autori della casa editrice, Gianluca Alzati, professore con una lunga esperienza nella scrittura di libri per ragazzi.

È stata proprio di Gianluca Alzati l’idea di trasformare questa storia in un fantasy, partendo dalla metafora della lotta dell’eroina contro il drago. L’autore ha scritto anche una canzone, proprio sul tema del

romanzo, e l’ha presentata mediante la proiezione del videoclip in cui compaiono anche Eleonora Acerbi e i musicisti della band a cui si sono rivolti per la performance. Il colpo di scena finale è stato lo svelamento di tre opere presenti sul palco, ma tenute coperte fino alla fine: si tratta di piccole sculture legate al tema del romanzo e alla sua metafora di fondo.

Il preziso supporto dello staff della biblioteca comunale

La serata si è conclusa con i ringraziamenti di Katia Sala e dell’assessore Raffaella Brioni, che visto il successo dell’evento, ha manifestato l’intenzione di organizzare nuovi incontri di presentazione del libro presso le scuole di Valmadrera. Ha poi ringraziato lo staff della biblioteca comunale per il contributo e il supporto nell’organizzazione di questi eventi. Il pubblico si è dimostrato particolarmente coinvolto e attento, infatti in molti hanno acquistato una copia del romanzo o si sono intrattenuti a fine serata per dialogare con i protagonisti dell’incontro.