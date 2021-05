Dal libro di Emanuela mille euro per i pazienti oncologici del Manzoni

Con gli introiti di "Come due ali", dedicato alla mamma Paola, Emanuela Colombo è riuscita in soli due mesi a donare la ragguardevole cifra al Dipartimento Fragilità dell'ospedale di Lecco

"Come due ali" ha spiccato il volo. E in soli due mesi ha raggiunto un ragguardevole obiettivo: donare mille euro al Dipartimento Fragilità dell'ospedale di Lecco (cure palliative).

L'iniziativa di Emanuela Colombo, classe 1979 di Abbadia Lariana, è nobile, aiutare i pazienti oncologici, ed è nata in memoria della cara mamma Paola e sulla scia del libro "Vi racconto la mia storia": «Un libro che non racconta la malattia della mia mamma ma un vissuto mio personale - spiega Emanuela - Oggi sono orgogliosa di annunciare che il primo obiettivo è stato raggiunto: lo scorso 11 maggio 2021 sono stati donati mille euro al reparto di fragilità dell'ospedale di Lecco».

La donna rivolge sentiti ringraziamenti a chi ha reso possibile questo primo passo importante. «Ringrazio tutte le persone che hanno acquistato il libro facendo la propria donazione e aiutandomi verso il traguardo del primo obiettivo - Prosegue - Ringrazio tutte le attività commerciali che hanno aderito all'esposizione della locandina e in particolar modo Katia dell'edicola di Molina di Mandello che sta facendo da punto vendita per il libro. L'obiettivo è quello di continuare ad aiutare le persone oncologiche e ora sono in cammino per il secondo progetto».

Ora un macchinario a ossigenoterapia

Emanuela, infatti, ha scelto di non fermarsi qui, forte del successo della prima iniziativa di "Come due ali". «Questa volta si tratta di un macchinario a ossigenoterapia da utilizzare su persone che hanno terminato la chemioterapia a cui serve un trattamento lenitivo alla cute per la ricrescita dei capelli. Concludo - è il messaggio della 42enne - dicendo che fare del bene non arriva solamente a chi lo riceve ma è un gran ritorno d'amore per chi lo fa».