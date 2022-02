“Perché abolire il carcere. Le ragioni di No Prison”. Se ne parla a Calolzio

Il Tavolo lecchese per la Giustizia Riparativa invita a partecipare alla presentazione del libro ?Perché abolire il carcere. Le ragioni di No Prison? ad opera degli autori Livio Ferrari e Giuseppe Mosconi, chiamati a porre in dialogo le ragioni del movimento abolizionista - che rappresentano - col punto di vista riparativo. L'appuntamento è in programma giovedì 3 marzo alle ore 20.45 presso il salone del Circolo Arci Spazio Condiviso di Calolziocorte, e verrà proposto anche in diretta streaming sulla pagina Facebook di Spazio Condiviso.

La giustizia riparativa: vittime, autori di reati e comunità

"Oggi i conflitti e i reati si generano in contesti sociali sempre meno capaci di comprenderli e di gestirli per superarli, feriscono le relazioni, rompono il patto sociale, generano allarme e senso di insicurezza - spiegano i promotori dell'iniziativa - La Giustizia Riparativa offre una visione e un orizzonte di pratiche innovative per riparare i danni del conflitto, ricostruire relazioni e rafforzare la sicurezza sociale, coinvolgendo tutte le parti implicate: vittime, autori di reato e comunità. È una giustizia che si realizza nell?incontro, nel riconoscimento reciproco, nel dialogo, nell?ascolto, nella responsabilizzazione personale e collettiva".

"È necessario che ci sia una comunità capace di prendersi cura dei suoi cittadini e cittadine, delle relazioni e dei legami sociali. Una comunità che si senta parte in causa, non solo in quanto vittima della violazione delle sue regole, ma anche in quanto partecipe dei percorsi di ascolto e dialogo tra le parti coinvolte nel conflitto, nell'ottica di ricomposizione delle relazioni e dei danni che si sono generati. Tutto questo nel rafforzamento della cultura del diritto e dei diritti orientati al benessere di tutte le parti e coinvolgendo la comunità in cui è vissuta l?esperienza del danno, lavorando in chiave preventiva per evitare che i conflitti sfocino in reati".

Il confronto con "No prison"

Per riflettere con la cittadinanza su una specifica proposta, l?Innominato, Tavolo lecchese per la Giustizia Riparativa, ha così scelto di tornare a confrontarsi (come già una decina circa di anni addietro) con gli autori di un modello di proposta di trasformazione sociale particolarmente esplicito e sfidante. Per questo ha invitato a una serata di confronto pubblico Livio Ferrari e Giuseppe Mosconi, autori del libro ?Perché abolire il carcere. Le ragioni di No Prison? (2021), i quali saranno appunto chiamati a porre in dialogo le ragioni del movimento abolizionista - che rappresentano - col punto di vista riparativo, nell?occasione rappresentato da referenti del Tavolo lecchese dell?Innominato.

L?appuntamento per partecipare alla presentazione del libro è per giovedì 3 marzo, alle ore 20.45, presso il Salone del Circolo Arci, Spazio Condiviso, Piazza Regazzoni 7 a Calolziocorte. Modera: Cecco Bellosi de Il gabbiano. Nel rispetto delle norme anti Covid la sala potrà ospitare 40 persone in presenza (prenotazioni via mail a linnominato@leccorestorativecity.it). Diretta streaming sulla pagina di Spazio Condiviso: https://tinyurl.com/5n6h2jvx

La scheda del libro "Perchè abolire il carcere"

La povertà, per chi è ristretto nelle carceri italiane, è l'elemento caratterizzante della distanza che li separa dal resto della società, del disinteresse o peggio odio nei loro confronti da parte dei liberi che non hanno nessuna voglia di approfondire la questione. "La prigione umilia, annulla, stigmatizza e impone il dolore, la sofferenza, è crudeltà, crea la mancanza di responsabilità verso il proprio comportamento e aumenta la pericolosità di tutti coloro che vi transitano, che diventano a loro volta moltiplicatori irreversibili e potenziali della violenza ricevuta - spiegano i curatori del volume - Continuare a sostenere il sistema carcerario significa in fondo autorizzare la pratica della vendetta di Stato e della sua violenza, con l'imposizione del dolore e della sofferenza ai ristretti. Non vi è alcun motivo di credere che lo spettro della prigione ridurrà la criminalità, è pertanto assurdo ritardare la ricerca di soluzioni di non carcere".

Durante l?anno in corso, ricorre tra l'altro il decennale dell?Innominato: Tavolo lecchese della giustizia Riparativa, nato a Lecco il 23 maggio 2012 in occasione della celebrazione della strage di Capaci. La serata del 3 marzo vuole segnare l?apertura degli appuntamenti previsti dal Tavolo programmati per questa annualità significativa.