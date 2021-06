"Il libro e il lago", la pioggia non frena l'incontro di appassionati di poesia e pittura

La pioggia non ha fermato gli estimatori della rassegna "Il libro e il lago - Un drink con gli autori" giovedì sera al lounge bar Hemingway di piazza XX Settembre.

"Circa venti partecipanti - commenta l'organizzatore dell'evento, Samuele Scognamiglio - tra cui Rosy Savinelli (protagonista settimana scorsa, ndr), la pittrice mandellese Viviana Barutti, il fratello del pittore Alfonso Mangone, Danilo Goretti. A causa del maltempo la proprietaria del locale, Chicca, ci ha ospitato nei piani superiori in una sala riservata. L'autore Simone Tavola in arte 'Bitta' ha avuto un infortunio e purtroppo non si è presentato. Il vero protagonista è stato dunque il quadro di Vitalba, milanese ma lecchese d'adozione. L'artista, oltre a dipingere seguendo tecniche e soggetti rinascimentali, è anche pubblicista per alcune riviste cartacee di area cattolica. I suoi articoli hanno spesso portato alla luce gesti quotidiani che ci allontanano dalla Fede cristiana".

"Il quadro di Vitalba 'Le religioni' (olio su tela di 100x160, collezione privata) ha subito la grandine durante il tragitto, ma è rimasto intatto, a dimostrazione di tecniche consolidate. Vitalba non è stata presente a causa dei noti impegni cui solitamente assolve in questo periodo"

Durante l'incontro è stato effettuato un collegamento con Giovanna Rigato, madrina della manifestazione e intervenuta direttamente nel corso del primo evento un paio di settimane fa. "Dopo il collegamento con Giovanna, a cui abbiamo fatto gli auguri visto che era San Giovanni - prosegue Scognamiglio - un ospite d'eccezione: Mara ha infatti letto la poesia 'Tu non sei i tuoi anni', attribuita a Hemingway ma della poetessa australiana Erin Hason, e tra gli applausi generali si è conclusa la serata fissando il prossimo appuntamento a martedì 29".

Martedì prossimo ospiti S. Santacroce, blogger; Corrado Colombo, maestro e regista; Salvatore De Gennaro, docente e chansonnier; Francesca Falco, docente e attrice. "Il libro e il lago" ritornerà poi a settembre con la collaudata formula: poesia, pittura e convivialità.