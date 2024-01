La leghista Silvia Sardone presenta il suo libro a Nibionno: scatta la polemica

Fa discutere l'incontro che martedì 30 gennaio si svolgerà a Nibionno, all'oratorio San Giuseppe della parrocchia San Carlo Borromeo a Cibrone: la deuputata leghista Silvia Sardone presenterà il suo libro Mai sottomessi. Cronache di un'Europa islamizzata.

L'evento è proposto dall'assessorato alla Cultura del Comune di Nibionno e, come recita la locandina, gode della collaborazione dei comuni del territorio: Cesana Brianza, Annone Brianza, Colle Brianza, Garbagnate Monastero, Rogeno.

Le posizioni di Sardone sull'Islam e in particolare sul velo sono note da tempo. Lo scorso autunno l'eurodeputata fu minacciata di morte e per questo, da allora, è finita sotto scorta.

"Apprendiamo con grande stupore dalla stampa locale di una iniziativa organizzata dall'assessorato alla Cultura del Comune di Nibionno per la presentazione del libro dell'europarlamentare leghista Silvia Sardone - spiega in un comunicato la Sinistra Italiana Lecco - L'evento si svolgerà in un oratorio, che dovrebbe essere uno spazio simbolo dell'accoglienza e del dialogo interreligioso. Quale attinenza può avere un evento che proclama e sottolinea differenze già dal titolo con un posto del genere? Quale messaggio può essere lanciato ai cittadini? Che le persone di fede islamica sono un pericolo? Persino alcuni Comuni del nostro territorio, enti che dovrebbero per primi spendersi per l'integrazione, hanno pensato di concedere una sorta di patrocinio, mediante una collaborazione. Non è sventolando le diversità che si favorisce la convivenza civile. I nostri sindaci dovrebbero saperlo bene e meglio dovrebbero saperlo gli assessori alla cultura. Evidentemente non è così. Davvero singolare infine che venga utilizzato un oratorio in collaborazione con i Comuni, per l'avvio della campagna elettorale di una candidata euroscettica, che stranamente vuole tornare al Parlamento Europeo".